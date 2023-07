El secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio Sassia, afirmó hoy que "hay que explicar y hablar con la gente porque no queremos volver al pasado, no queremos una reforma laboral, ni que nos quiten derechos", y sostuvo que para las PASO "hay que trabajar hacia adentro, hacer autocrítica y gestionar hacia adelante".

Afirmó además que "recibimos una Argentina endeudada y hoy los que nos endeudaron quieren meter presión para que se devalúe. Estuvimos hablando con (el ministro de Economía y precandidato presidencial oficialista) Sergio Massa sobre las paritarias para no perder poder adquisitivo".

"También hay sectores vulnerables a los que hay que prestar atención porque no tienen la posibilidad de negociar una paritaria desde lo convencional", sostuvo Sassia en El Destape Radio.

El sindicalista advirtió, sobre las elecciones próximas, que "se juegan dos modelos: el de la oposición, que quiere borrar a la clase media trabajadora, y el modelo del Gobierno que plantea defender los derechos de los trabajadores, apostar a un proyecto de desarrollo, de producción, recuperar el salario y trabajar hacia adelante por una Argentina que tiene que desarrollarse".

"Creo que hay que ser claros con la gente, explicar y hablar porque no queremos volver al pasado, no queremos una reforma laboral, no queremos que nos quiten derechos. En cambio, si queremos trabajar hacia adelante por una Argentina que tiene que desarrollarse. Creo que el año que viene va a ser mucho mejor", señaló el también titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

Sasia, quien el miércoles participó del acto de la CGT con Massa, sostuvo que "los candidatos de la oposición dicen lo que van a hacer, entonces nuestro mensaje a la militancia tiene que ser claro y concreto, ya lo venimos haciendo y lo vamos a acentuar en los veinte días que quedan para las PASO". (Télam)