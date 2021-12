El presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Jorge Sappia, dijo hoy que la ruptura en el bloque radical de la Cámara de Diputados se debe a "la falta de un debate previo" y aseveró que desde el sector partidario que encabeza no tienen "ninguna coincidencia con quien dirige el comité nacional" actualmente, en referencia a Alfredo Cornejo, a pocos días de que se produzca la renovación de autoridades del partido.

Anoche, la mesa de conducción del Comité Nacional de la UCR convocó para el viernes 17 de diciembre al Plenario Constitutivo del partido para la elección de sus autoridades para el período 2021-2023.

Los dos candidatos para reemplazar en la Presidencia de la UCR a Alfredo Cornejo son el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el senador nacional Martín Lousteau, quienes en las últimas horas mantuvieron un áspero enfrentamiento en el marco de la disputa por la elección de las autoridades del bloque de diputados nacionales.

"Nosotros no tenemos ninguna coincidencia con quien dirige el Comité Nacional", dijo hoy Sappia en declaraciones a Radio Diez, y añadió que "la UCR no podía, y no debía haber formado parte de la coalición Cambiemos y luego de Juntos por el Cambio, sobre todo por la ausencia de un debate previo".

"No hubo ningún acuerdo programático" para esto, indicó el dirigente; y añadió que lo que se hizo "fue un acuerdo de posibilidades políticas que derivó en estas cuestiones", aseguró.

En este punto, Sappia señaló que "nosotros estamos intentando cambiar las cosas" y "estamos tratando de ver como podemos recuperar la autenticidad partidaria en base a lo que fueron nuestros principios".

Por este motivo, consideró que en el encuentro que tendrán el 17 "tenemos que definir lo que queremos hacer para que este país salga adelante" pero advirtió que para eso "debe haber un debate en serio".

En tanto, consultado sobre las diferencias entre Lousteau y Morales ocurridas ayer en el Comité de la UCR, Sappia sostuvo: "A mi no me consta, pero bueno, es una lástima".

Por otra parte, Sappia consideró que los dirigentes del radicalismo deben "tener la fuerza e incidencia necesaria para que todo sea positivo y no sea un papelón" tras pedir ser "cuidadosos". (Télam)