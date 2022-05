El exsenador nacional y dirigente radical Ernesto Sanz dijo hoy que Juntos por el Cambio, coalición a la que pertenece el radicalismo, debe elaborar un programa de gobierno de cara a las elecciones de 2023 y evaluar "quién se adhiere o no" a ese plan, en alusión a la eventual integración del diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, al espacio político.

"El radicalismo tiene una misión dentro de la coalición, que es defender un programa de gobierno para 2023, y en ese programa el contenido ideológico que tiene el gobierno que viene", dijo Sanz antes de participar hoy de la sesión constitutiva de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) en la ciudad de La Plata.

En esa línea, dijo que ese gobierno deber ser "progresista, en donde la ideología del mercado y el Estado coexistan virtuosamente, donde se fortalezca la educación y salud pública, que necesitan hoy mucho Estado y mucha inteligencia desde el Estado" y señaló que "todo el radicalismo puede aportarle a la coalición, y a partir de ahí será mas fácil identificar quiénes pueden venir y quienes no, que no tiene que ver con nombres sino los que adhieran o no a ese programa".

En declaraciones a radio Provincia, sostuvo que en 2015, Juntos por el Cambio "estuvo preocupada en las elecciones y luego, al poco de ganar, hubo que asumir el gobierno y no hubo una coalición fuerte con un programa elaborado y eso repercutió en el gobierno y en el programa final del gobierno".

MIRÁ TAMBIÉN El Presidente participará del congreso del Frente de Todos en Chaco

"Hoy, a un año y medio de un recambio de gobierno, si se pretende ganar hay que prepararse para ganar y gobernar, pero con un programa concreto, ese programa es el que unifica, abre o cierra las puertas para que vengan aquellos que compartan el programa, no se trata de personas", dijo al referirse a la posible incorporación del diputado libertario Javier Milei a la coalición.

Sanz apuntó, asimismo, que Juntos por el Cambio "debe definir muchas cuestiones dentro del propio colectivo" y que "las opiniones de los dirigentes son opiniones, que luego tendrán que pasar por un debate colectivo".

"El radicalismo está convencido en competir el año que viene en las PASO de Juntos por le Cambio con un candidato propio, radical, que sea competitivo, que genere expectativas en la sociedad", destacó y señaló que "no hay un solo candidato, hay varios pero vamos a ir con el mejor esté posicionado".

En relación a la Convención de esta tarde, dijo que se va a renovar toda la conducción de la UCR, hecho que sucede cada cuatro años, y adelantó que se elegirá una conducción encabezada por Gastón Manes, hermano de Facundo Manes, que es un dirigente de la provincia.

MIRÁ TAMBIÉN El Papa Francisco recibió a Taty Almeida en el Vaticano

"Esto es un espaldarazo fuerte para el radicalismo bonaerense que desde hace un tiempo esta viviendo, liderado por Maximiliano Abad, un momento de relevancia y protagonismo", sostuvo el dirigente.

Por otra parte, repasó que en el encuentro "se va a ratificar la pertenencia a Juntos por el Cambio, es una coalición de la cual nos sentimos parte integrante y cada día más relevante y también habrá un documento político donde se expresen las líneas de acción a futuro que tienen que ver con nuestra mirada sobre la marcha de la Argentina, desafíos a futuro".

El inicio de la Convención está prevista a las 15 en el teatro municipal Coliseo Podestá de la capital de la provincia de Buenos Aires. (Télam)