Los legisladores porteños del Frente de Todos Leandro Santoro y Victoria Montenegro pidieron caratular la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karhanyan como "desaparición forzada de persona", luego de una reunión en Casa Rosada donde el presidente Alberto Fernández recibió a la madre del joven agente de 27 años.

"No solamente es la desaparición -que es gravísima- de un policía de la Ciudad que desaparece un domingo a plena luz del día en el barrio de Caballito, sino el accionar de la policía de la Ciudad que elimina todas las pruebas existentes, los teléfonos celulares, la computadora", declaró la diputada porteña Victoria Montenegro a la señal C5N.

Comentó que recientemente se conoció que "la última cámara que podía llegar a recuperarse" y que "estaba a resguardo de las fuerzas de seguridad de la Ciudad" se perdió porque "se destruyó el disco duro accidentalmente en el Ministerio de Seguridad".

Montenegro denunció también que a "Arshak lo desaparecieron" y al ser consultada por los avances judiciales de la causa aseguró: "La Justicia no nos permite investigar la causa como debe ser, que es un caso de desaparición forzada de persona; el juez es (Alberto) Baños (del Juzgado Criminal y Correccional Nº 27) y el fiscal es (Santiago) Vismara".

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña reclamó que "no le permitieron ni a la Secretaría de Derechos Humanos ser querellante y tampoco se le aceptó a la familia que se cambie la carátula", y expresó que "desde hace varios meses" están esperando "que se sortee la causa".

"La Argentina tiene una historia tremenda de desaparición de personas y a partir de esa historia dijimos Nunca Más", agregó Montenegro, y se preguntó: "Qué nos queda al resto de los ciudadanos si la policía no es capaz de buscar a un policía y por el contrario borra todas las pruebas que nos harían posible saber qué sucedió".

Por su parte, Santoro declaró: "Es una locura lo que pasa acá porque hace dos años y medio que está desaparecido Arshak. Hoy se cumplen dos años y medio, 30 meses de la desaparición y nadie se hace eco de esta situación. La madre no ha sido recibida por las autoridades de la CIudad, no está la foto de Arshak en los patrulleros, nadie lo busca".

Indicó que luego de denunciarlo públicamente, lo comentó con el Presidente para "hacer algo en serio", porque no le dan "una explicación a la mamá que lo sigue esperando todas las noches para que vaya a comer a la casa".

"Tal vez ahora que la gente conozca la cara de la mamá y que se den cuenta que lo que estamos (denunciando), en mi caso un año y de VIcky (Montenegro) que es la que la recibe a la mamá Arshak desde hace dos años y medio, es real, realmente falta un policía y no lo está buscando nadie".

La madre de Arshak, Rosa, fue recibida por Fernández e hizo declaraciones junto a los legisladores luego del encuentro: "Con el Presidente muy bien. Me imaginé que iba a ir bien; nos sentamos, charlamos, le conté mi problema, queremos buscar a Arshak para saber qué pasó y por qué pasó".

"El Presidente dijo 'yo no sabía hasta ahora pero a partir de hoy vamos a buscar por todos lados, a hacer publicidad para saber qué le pasó a Arshak'", comentó la madre del agente.

"A mí me duele, mi hijo que hace dos años y medio no está, qué pasó, quién sabe dónde está y por qué pasó; no puede ser que haya salido y no haya vuelto; se fue de mi casa y no vino más", dijo en medio de llantos.

También hizo público el pedido de información sobre el paradero de su hijo: "Si alguien sabe, que avise". (Télam)