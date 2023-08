El precandidato a jefe de gobierno porteño por Unión por la Patria (UxP), Leandro Santoro, sostuvo hoy que el canon que la ciudad de Buenos Aires cobra por el predio de Costa Salguero "es una cargada" y se comprometió a que "la gente sepa todos los negocios de la Ciudad" si gana las elecciones.

"Es un escándalo, el canon de Costa Salguero que cobra la ciudad ahora estará en 1 millón 200 mil pesos. Es una cargada, con eso no alquilas un cuatro ambientes en Palermo. Hoy es dificilísimo alquilar y sin embargo la Ciudad cuando alquila sus inmuebles a un tercero cobra cánones irrisorios", criticó Santoro en declaraciones a radio El Destape.

Santoro recordó que en los chats que se conocieron el año pasado por el viaje a Lago Escondido de jueces, empresarios periodísticos y políticos revelaron conversaciones entre el exministro de seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y el empresario Marcelo Violante, que "es dueño de las empresas de acarreos de las grúas" donde se evidencia el "nivel de impunidad".

"Una de mis promesas de campaña son las auditorias de concesiones de terrenos y convenios públicos. Que la gente sepa todos los negocios en la Ciudad", afirmó.

MIRÁ TAMBIÉN Para Lammens, las propuestas de Lousteau en campaña son prácticamente calcadas a las de UxP

Santoro criticó que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "solo se lamenta" de los problemas de los porteños "sin poner un peso" y que mucha gente ve la ciudad como "un ente administrativo".

"Hay algunas áreas de la ciudad que es muy doloroso que no haya guita. No hay pediatras, psicólogos, psiquiatras y si seguimos así no vamos a tener enfermeros ni enfermeras, con lo que ganan y porque no los reconocen como profesionales de la salud. No han sido capaces de reivindicar ese laburo incluso después de la pandemia. Es una decisión política", apuntó.

El diputado, asimismo, afirmó que cuando el precandidato a jefe de gobierno porteño de Juntos por el Cambio (JxC), Martín Lousteau, habla de reconocer a los enfermeros suena a "demagogia política" porque forma parte del gobierno.

"Estos tipos van a un lado dicen una cosa, van a otro lado y dicen otra y la gente se da cuenta. Empieza a pasar que votantes de Lousteau nos dicen que nos van a votar porque somos más serios y consecuentes. No somos chantas. Lo de ellos es todo de cartón e impostado", afirmó.

MIRÁ TAMBIÉN Rossi afirmó que Massa es un dirigente con experiencia como para ser Presidente

En tanto, señaló que en el oficialismo local de JxC tienen "algo de jerarquía elitista", se auto perciben "superiores", y aseguró que en su gobierno quienes "tomen la decisión política sobre donde poner la guita, cómo invertir y si el gasto es eficiente tienen que ser personas con ética militante".

"Mi trabajo ahora es conseguir que todos los compañeros vengan a votar. Cuando terminen las elecciones, mi trabajo va a ser ampliar. Hay que convencer a sectores que tradicionalmente no nos votan y que incluso pueden votar a nivel nacional otra cosa porque acá hay balotaje y necesito juntar al 50 por ciento más uno", manifestó.

(Télam)