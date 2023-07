El precandidato a Jefe de Gobierno por Unión por la Patria (UxP), Leandro Santoro, recorrió este mediodía la avenida Rivadavia junto a otros precandidatos del espacio y dirigentes porteños para conversar sobre su plan de gobierno para la Ciudad de Buenos Aires.

La recorrida denominada "Caminata por la Ciudad" inició en la intersección con Medrano, en el barrio de Almagro, hasta el cruce con Acoyte, en Caballito.

En ese marco, Santoro dialogó con vecinos, vecinas y comerciantes acerca de su Plan de Gobierno "con eje en seguridad, viviendas, salud, educación y subte 24 horas, acompañado por los precandidatos y precandidatas a legisladores y legisladoras de la Ciudad, según se informó oficialmente.

Acompañaron los precandidatos María Bielli, Matías Barroetaveña, Claudia Neira, Alejandro Grillo, y Claudio Ferreño, entre otros dirigentes.

"La clave de la elección es la participación. No tengo ninguna encuesta en la que estemos por debajo del (precandidato a jefe de gobierno de Juntos por el Cambio) Martín Lousteau", afirmó Santoro en declaraciones a radio 10.

Además sostuvo que la agenda de ambos precandidatos de JxC, Jorge Macri y Lousteau, "no es novedosa" y sostuvo que "esta ciudad es invivible".

"Necesitamos una ciudad que tenga una agenda del siglo XXI. Larreta no invierte en subte porque no tiene en su cabeza la lucha contra el cambio climático ni agilizar el tránsito. En el fondo no hay diferencias entre Lousteau y Jorge Macri. ¿Cómo va a haber diferencias si son parte de un mismo partido político y van a una PASO?", remarcó.

Por otro lado, la precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires realizó una recorrida por La Boca donde visitó un conventillo para "poder intercambiar con vecinos y vecinas sobre la realidad que viven en sus barrio", según se informó oficialmente.

"En La Boca hay miles de familias que viven en conventillos que no cumplen con las condiciones básicas de una vivienda digna. Ante los problemas que surgen a partir de estas condiciones precarias, la vocación del Gobierno de la Ciudad es la violencia y el desalojo para el posterior negocio y nunca la inversión o el acompañamiento para que el problema tenga una solución de fondo”, subrayó Penacca. (Télam)