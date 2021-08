El precandidato a diputado nacional del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires Leandro Santoro pidió hoy "no caer en la cultura de la cancelación", y dijo que si bien en el sistema político "siempre hay fricciones", el problema es pasar de eso a "la deslealtad democrática", en referencia a la reacción opositora frente a la reunión realizada el año pasado en la Residencia de Olivos por el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez.

"Ojo con la cultura de la cancelación y que porque una persona cometió un error se reduce todo a eso", dijo Santoro en diálogo con Radio 10.

Para el precandidato de origen radical, hay "extremismos emocionales en los que nuestra cultura se siente muy cómoda", pero instó a "recuperar el equilibrio emocional y racional".

El presidente Alberto Fernández señaló que "no debió haberse hecho" la reunión en la Residencia de Olivos con motivo del cumpleaños de Yañez y la oposición, mientras tanto, reclama el juicio político del mandatario.

Consultado sobre esto, Santoro opinó que "fricción va a haber siempre, el problema es cuando la fricción es antisistémica".

"Que la derecha o la oposición juegue fuerte mientras sea leal no me preocupa. El problema es cuando salimos de la fricción a la deslealtad democrática", aseveró.

Entonces planteó: "¿El presidente se equivoca? Se equivoca. ¿Pedirle juicio político es razonable? No, no es razonable. No funciona así. Imaginate qué tendríamos que hacer con los que tomaron deuda a 100 años", sostuvo en referencia al macrismo.

El referente del Frente de Todos también contó que dialogó con el Presidente en estos últimos días. "Está muy dolido, es consciente del dolor de la gente y eso le provoca un dolor muy grande a él", reveló.

En ese marco consideró que "el acontecimiento estuvo mal, lo reconoció el propio Presidente, y en lugar de justificar trató de explicar qué fue lo que sucedió".

El mandatario "puso la cara y no negó la situación", remarcó Santoro.

También opinó que "estas cosas no pueden volver a suceder" y añadió que "la única manera de dar vuelta la página es reafirmando el contrato electoral y el compromiso de construir una Argentina más justa, más soberana, e inclusiva sin privilegios y hacer de las sensibilidad y la empatía dos herramientas para conectarnos con la sociedad". (Télam)