El candidato a jefe de Gobierno porteño de Unión por la Patria (UxP), Leandro Santoro, opinó hoy que la Ciudad no da "oportunidades" a la clase media, acusó a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta de haberse dedicado "a hacer política nacional" y haber "abandonado" el distrito y propuso la construcción de un Estado "mejor, inteligente", que "no se desentienda de la problemática social".

"(Horacio Rodríguez) Larreta hizo una hipertrofia del aparato del Estado, creando un montón de cargos para cerrar su interna", denunció Santoro y agregó: "Hace

cuatro años que estos tipos dejaron de gobernar, se dedicaron a hacer política nacional y abandonaron la ciudad".

En declaraciones a Radio AM750, Santoro se diferenció: "Yo quiero que haya más Estado, pero del mejor, del inteligente porque no es posible luchar contra el cambio climático, por ejemplo, que es la agenda del futuro si no tenemos un Estado inteligente, emprendedor y eficiente, que no gaste de más, pero que tampoco se desentienda de la problemática social".

"Hoy la clase media no puede alquilar, no puede ir a un psicólogo, no puede mandar a los hijos a una escuela pública porque están con horas libres y no tienen clase, hay un problema enorme en materia de oportunidades que la ciudad no brinda", evaluó el diputado del FdT.

En este sentido, consideró que la ciudad de Buenos Aires "está para más" en tanto "se pueden resolver problemas de infraestructura social y de estructura edilicia", así como "crear riqueza y valor agregado".

Para eso, advirtió, se necesita "un Estado activo, inteligente y eficaz" y hay que hacer una "racionalización de los recursos" para solucionar el "problema de infraestructura social enorme" que tiene la capital porteña.

El candidato a jefe de Gobierno porteño analizó que "en Buenos Aires se discute mucho sobre la agenda nacional, pero poco sobre la ciudad" y juzgó prioritario "armar una agenda local para mostrarle a los porteños cuáles son las alternativas" para las elecciones de octubre.

"La discusión del modelo de ciudad tiene que ver con si queremos una ciudad justa o una ciudad de los negocios solamente. Buenos Aires debería tener un rol más activo en la creación de oportunidades", planteó Santoro.

Consultado sobre el triunfo de Jorge Macri sobre Martín Lousteau en la interna de JxC en las PASO del pasado 13 de agosto, el diputado expresó que "la marca Macri es lo que lo ayudó a ganar la interna".

"Creo que Mauricio Macri tiene un liderazgo sobre la ciudad de Buenos Aires indiscutido. Hay un sector de la sociedad que confía en él, el núcleo del electorado de Jorge Macri es un núcleo de gente que cree en Mauricio", interpretó el legislador.

También advirtió sobre "las falsas promesas" o "soluciones mágicas" que ofrecen algunos candidatos y puso como ejemplo las propuestas en torno a las protestas sociales en la vía pública.

"Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad cuando Macri era presidente, (María Eugenia) Vidal gobernadora y Larreta jefe de Gobierno porteño, o sea que, manejaban los tres distritos y las tres policías ¿Pudo resolver o evitar Patricia Bullrich en esos cuatro años los piquetes en la ciudad de Buenos Aires? No", graficó.

En cambio, Santoro postuló: "Hay que garantizar que se articulen el derecho a la protesta y el de la libre circulación".

"Para eso propuse la creación de una figura: la del negociador político, alguien que pueda negociar, explicar a la sociedad si hay un conflicto, que sea el encargado de hablar con las organizaciones para garantizar la liberación de algunos carriles", explicó.

Por último y a modo de síntesis, Santoro sostuvo que, en caso de ser elegido jefe de Gobierno porteño, lo primero que haría sería "blanquear" de cara a la sociedad "cuál es la situación social" para hacer un "correcto redireccionamiento de gastos", con una "fuerte inversión en educación". (Télam)