El precandidato a jefe de gobierno porteño de Unión por la Patria (UxP), Leandro Santoro, reiteró hoy sus propuestas para consolidar una "alternativa para la Ciudad de Buenos Aires" que termine con "la inmoralidad" en el distrito y consideró que "no tenemos permitido decir que es imposible" ganar los comicios de este domingo, al exponer junto al ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, desde el Teatro Gran Rex.

"No peleamos solo contra un bloque de poder, el establishment y las corporaciones, también contra nosotros mismos. Contra la resignación, porque nos hicieron creer que era imposible dar esta pelea. Cayó el Imperio romano ¿Cómo no vamos a ser capaces de ganarle a Juntos por el Cambio (JxC) en la Ciudad?", expresó Santoro frente al teatro repleto en su cierre de campaña antes de las elecciones PASO del domingo.

"No tenemos permitido decir que es imposible. Vamos a pelear hasta el ultimo día", aseveró Santoro.

Durante el cierre de la campaña, el diputado ponderó que desde el espacio de JxC "se dieron cuenta que apareció una fuerza política que no tiene precio, que no se vende y que no va a entregar las banderas".

En ese sentido, aseguró que todos los que integran la lista entienden el poder "como medio para transformar la realidad" y remarcó que "no se trata de construir una alternativa para reemplazar el gobierno que está agotado, sino de construir un sueño colectivo".

"Cuando nos toque ser gobierno vamos a auditar los negocios corruptos de este gobierno corrupto con las concesiones a empresas privadas, la venta de tierra pública y los convenios urbanísticos. Se termina la inmoralidad en CABA", subrayó Santoro.

Entre sus propuestas, el precandidato reiteró que "peleamos contra la desigualdad", por que haya "una democracia participativa y con sentido social" y se comprometió a que la venta de Costa Salguero sea derogada.

Asimismo, criticó el desfinanciamiento en salud y educación, la falta de inversión en subtes y que alquilar sea imposible por lo que va a "regular Airbnb y la vivienda ociosa e iniciar un parque público de viviendas".

Durante su discurso, Santoro también destacó el trabajo de la militancia, al expresidente Raúl Alfonsín, las políticas de derechos humanos del exmandatario Néstor Kirchner y a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner como "una de las lideres vivas más importantes de nuestra historia".

Por su parte, Massa coincidió en llamar a "transformar lo imposible en posible" para lograr que el domingo Santoro sea "el candidato más votado en CABA y discutir el modelo de Ciudad".

"Uno de los modelos quedó muy claro ayer cuando vino el dueño de la empresa (el expresidente Mauricio Macri), agarró a los dos gerentes y los mandó a sacarse una foto con el primo que va a ser el encargado de cuidar la casa matriz de la empresa", señaló en referencia al encuentro que mantuvo el precandidato a jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, junto a quienes aspiran a ser presidentes por JxC, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

"Hay alternativa para CABA. Estoy seguro que 'el toro' es el próximo jefe de gobierno de la Ciudad", subrayó el ministro sobre Santoro.

Además, señaló que también se discuten "dos modelos de país para Argentina" este domingo a nivel nacional y llamó a ir "barrio por barrio" para plantear "no volver para atrás".

"Es cierto que nos faltaron logros, pero el camino es seguir adelante. Para atrás está el ajuste y la devaluación y la Argentina de la acumulación financiera, la violencia y el odio. Adelante está la del progreso, amor, educación y trabajo", afirmó.

Asimismo, enumeró los logros alcanzados durante esta gestión y recordó que la deuda con el Fondo Monetario Internacional fue contraída durante el gobierno de Macri aunque ahora "se hagan los distraídos".

"Hay que pagarle al Fondo para sacarlo de Argentina y ser soberanos a la hora de tomar decisiones", añadió.

También expusieron el Jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi; la precandidata a diputada, Paula Penacca; y el ministro de Turismo y Deportes y primer precandidato a legislador, Matías Lammens.

Al ingresar al escenario, Santoro fue recibido con abrazos de los otros precandidatos y aplausos de la militancia que vitoreó su nombre levantando carteles en apoyo y entonando canciones de la Juventud Peronista (JP).

A su turno, Rossi llamó a "ideologizar la campaña electoral y el debate político" y consideró que "la contradicción principal de nuestra democracia no es oficialismo u oposición, sino política y corporaciones".

"Por primera vez en muchos años la derecha sale a cara descubierta. No te engaña, te dice con claridad que va por los derechos laborales, las indemnizaciones y los convenios colectivos de trabajo. Aspiran a una sociedad pre peronista. Nosotros queremos representar al movimiento obrero organizado", aseguró Rossi.

Además, ponderó que UxP cuenta con "el mejor dirigente de Argentina para presidir el destino de nuestra Patria los próximos años" aludiendo a su compañero de fórmula.

"Nosotros al FMI le dijimos 'chau' con Néstor en 2005 y le vamos a decir 'chau fondo' en los próximos cuatro años, previa acumulación de reservas", prometió.

Por su parte, Penacca contempló que lograron "imponer la agenda de la sociedad" durante este campaña lo que obligó al oficialismo local de JxC a "salir del discurso vacío y hablar de los problemas reales de la gente".

"De verdad podemos representar porque construimos un montón de propuestas y conocemos las realidades. Nuestro programa no se escribió desde un escritorio, sino desde la inserción real en el territorio que tiene nuestra militancia", destacó Penacca.

Lammens, en tanto, señaló que "ninguno de los problemas que vienen planteando se han solucionado" en los 16 años de gobierno macrista y que a nivel nacional se va a discutir "qué va a pasar con el crecimiento que viene en el país" para que no quede en manos "de unos pocos vivos".

"Tenemos que ir puerta por puerta, barrio por barrio para convencer que Santoro es la mejor opción para CABA y que Massa y Rossi lo son para el país", completó.

También estuvieron presentes los ministros, Eduardo "Wado" de Pedro (Interior), Juan Cabandie (Ambiente), Daniel Filmus (Ciencia) y Carla Vizzotti (Salud); el embajador en Brasil, Daniel Scioli; la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el senador Mariano Recalde y el secretario de comercio, Matías Tombolini, entre otros referentes nacionales.

Además de los precandidatos a diputados como Javier Andrade, Eduardo Valdés y Lorena Pokoik, y a legisladores como Matías Barroteaveña, María Bielli y Claudia Neira, entre otros. (Télam)