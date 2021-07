El legislador porteño por el Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro consideró hoy que el espacio oficialista no tiene "pujas irracionales" como las que se desarrollan en Juntos por el Cambio, y aseguró que los integrantes de la coalición gobernante "entienden que lo importante es la unidad" para consolidar el proyecto del presidente Alberto Fernández.

"No tenemos pujas irracionales como las que se desarrollan en Juntos por el Cambio Todos tenemos en claro que lo importante es la unidad del espacio. Eso es la clave para consolidar este proyecto de gobierno", señaló Santoro en declaraciones a la radio FutuRock.

Con respecto a la confección de las listas electorales del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, el legislador aseguró que "aún no es" candidato, y que está dispuesto a presentarse "sólo si le sirve" al Frente de Todos.

"Todavía no soy candidato. Quiero aportar, si sirve que vaya de cabeza de lista o no. Ese es el rol de los militantes políticos. Soy la expresión de la militancia de abajo. Vengo del radicalismo pero hace muchos años que me siento abrazado por el kirchnerismo y el peronismo", subrayó Santoro.

En cuanto a la unidad de la coalición de gobierno, el dirigente capitalino estimó que “todos los sectores deben estar representados” en el contexto de una construcción que posee "una vocación política mayoritaria".

"En las últimas elecciones en Ciudad, Juntos por el Cambio sacó el 56% de los votos. Sin embargo siento que se inició un proceso de reversión de la correlación de fuerzas. Estamos en una etapa en la cual el oficialismo porteño perdió la mayoría automática en la Legislatura", observó.

Santoro publicó ayer en las redes sociales una foto en la cual se lo ve junto al presidente Alberto Fernández, y que acompaña con un breve texto en el que aseguraba que se encontraba "trabajando" junto al jefe de Estado "por una Argentina unida y de pie".

"Mi trabajo como asesor es ad honorem e informal, pero el presidente sabe que cuando necesita algo puede contar conmigo para brindarle mi opinión sobre algún tema", subrayó el legislador. (Télam)