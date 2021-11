El candidato a diputado nacional Leandro Santoro (Frente de Todos) afirmó hoy que el espacio liberal que encabeza Javier Milei y la coalición opositora Juntos por el Cambio “tienen una coincidencia ideológica importante” y estimó que, si ingresan diputados de la fuerza del economista a la Legislatura porteña, "seguro votarán con los legisladores de Horacio Rodríguez Larreta la venta de terrenos públicos".

A menos de diez días de las elecciones generales del domingo 14, Santoro analizó el panorama del FdT en la Ciudad al señalar: “Intuyo que el Frente de Todos va a sacar al menos tres diputados nacionales”.

En declaraciones a Radio La Red, consideró que “la discusión en la Ciudad está entre (la novena candidata de Juntos, Sandra) Pitta, y (la primera candidata del FIT) Myriam Bregman porque son más o menos 7 puntos por cada diputado nacional y entonces (Carlos) Heller (tercero en la lista del FdT) no estaría peligrando su ingreso a la Cámara”, ya que el kirchnerismo obtuvo 24,71 en las PASO.

“Es evidente que Milei y Juntos tienen una coincidencia ideológica importante, no solo por la cercanía de Patricia Bullrich con la ultraderecha, sino que también se conoció esta semana que (Mauricio) Macri se había juntado con Milei”, remarcó Santoro.

En esa línea, el legislador porteño aseveró que “esto ya ocurre en la Legislatura porteña donde hay un legislador llamado Eugenio Casielles que viene trabajando cerca de Milei y que juega en todas las decisiones importantes con el larretismo”.

También recordó que el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta “para ser candidato hace dos años atrás, recibió el apoyo de José Luis Espert”.

Click to enlarge A fallback.

Por eso, “no tengo ninguna duda de que, si llegan a entrar diputados de Javier Milei en la Legislatura porteña, van a votar con Larreta para favorecer la venta de terrenos públicos y los negocios inmobiliarios que lamentablemente es como la principal característica de la Legislatura”, subrayó.

Ante la propuesta de Milei de que los diputados no cobren dieta, Santoro señaló: “Si yo no cobro como diputado, tengo que trabajar de otra cosa y eso sería vulnerar el contrato electoral. A mí no me va a pagar un empresario, como a Milei, para que siga haciendo política. A mí me va a pagar el pueblo. Un diputado tiene que cobrar lo que cobra un diputado como pasa en todos lados del mundo”.

MIRÁ TAMBIÉN Cafiero se reunió con el Consejo de Malvinas para consolidar políticas de Estado

Y concluyó: “Como decía Raúl Alfonsín, la democracia tiene un costo económico y me parece una locura que se dé esa discusión porque, si no, harían política solamente los ricos y los empleados de los ricos”. (Télam)