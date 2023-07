El diputado nacional y precandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC), Diego Santilli, aseguró hoy no que no comparte "la discusión de tibios versus no tibios" dentro de la coalición opositora, afirmó que tiene "la firmeza necesaria para hacer los cambios" que requiere la provincia de Buenos Aires y dijo que se caracteriza "por ser un tipo que toma decisiones y que trabaja".

En entrevistas brindadas esta mañana a las radios Mitre y La Red, Santilli fue consultado sobre el modo en que se desarrolla la campaña al seno de JxC y acerca de las declaraciones de la precandidata presidencial, Patricia Bullrich, quien hace un tiempo señaló que "el país que viene no es para tibios" y opinó que esa discusión "no es tan potente en la competencia en la provincia".

Patricia Bullrich

"Sí, veo a veces en la contienda nacional tonos que a mí no me gustan, que no comparto. Tampoco comparto la discusión de 'tibios versus no tibios'. ¿Qué es ser tibio? ¿Haber metido presas a bandas de narcotraficantes, haberle cumplido los 190 días de clases a los chicos, que todas las escuelas públicas tengan inglés y jornada extendida, o haber profundizado el sistema de salud?", preguntó.

En ese marco, Santilli reflexionó que "yo di las peleas que había que dar" y razonó: "Obviamente algunos ponen títulos electorales, yo creo que hay que tener firmeza para hacer estos cambios".

"Yo me caracterizo por ser un tipo que toma decisiones y que trabaja", continuó el legislador.

Santilli

Luego, enfatizó: "Nuestro adversario es el kirchnerismo. En las PASO se definen los candidatos a presidente, gobernador e intendentes, pero el 13 a la noche tenemos que estar todos juntos luchando por cambiar la provincia y la Argentina".

Cuando se le preguntó sobre los dichos de Néstor Grindetti, el otro precandidato a gobernador de JxC, quien dijo que lo que los diferencia es que él "nació en Lanús, se crió en Lanús y vive en el barrio", Santilli respondió: "Yo soy tan bonaerense como él y en 2021 hubo más de 3 millones de personas que me acompañaron".

"Ese es el camino, no se trata de ver quién nació en la provincia. Yo viví muchos años en la provincia y mi familia sigue viviendo. Es lo mismo", contestó y no descartó la posibilidad de compartir búnker con Grindetti ya que "es la imagen que esperan de nosotros los argentinos".

Diego Santilli y Néstor Grindetti

Por otro lado, manifestó que en sus recorridos por el territorio bonaerense advierte "serios problemas de educación y de seguridad" y expuso que si llega a ser elegido gobernador va "a recomponer esto".

"Se requiere decisión política para enfrentar al delito, para derribar bunkers e ir a buscar a los delincuentes. Voy a luchar para que los bonaerenses puedan vivir en paz", concluyó.

Esta tarde, desde las 17:30, Santilli y el precandidato a diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, realizarán una recorrida por Avellaneda y luego brindarán una conferencia de prensa en la Avenida Hipólito Yrigoyen 1001. (Télam)