Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de pobreza alcanzó al término del primer semestre del corriente año al 40,1% de la población, frente al 39,2% del segundo semestre de 2022.

Por otro lado, el índice de indigencia, que incluye a la cantidad de personas con ingresos que no les alcanza para comprar la cantidad mínima de comida necesaria para la subsistencia, se ubicó en 9,3%, contra el 8,1% del segundo semestre del año pasado.

Quien habló sobre estas problemáticas fue el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Diego Santilli. En sus redes sociales, manifestó: “El kirchnerismo generó 2.200.000 nuevos pobres en la Argentina. No fue la pandemia. No fue la sequía. No fue la guerra. Fue el peor gobierno de la historia”.

