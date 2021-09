(Agrega declaraciones de Manes y Santilli tras el triunfo y cambia guía)

El candidato a primer diputado nacional de Juntos por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, afirmó esta noche que "los bonaerenses dieron su veredicto" y anticipó que desde mañana hará campaña junto su exadversario interno, el radical Facundo Manes, para que el espacio siga creciendo" rumbo a las generales legislativas de 14 de noviembre.

"Hoy los bonaerenses fueron a votar y dieron su veredicto. Queremos un nuevo rumbo, una provincia donde se pueda vivir en paz, trabajar y que los chicos estén en la escuela", sostuvo, el exvicejefe de gobierno porteño desde su búnker, en el "Salón Vonharv", de La Plata, tras confirmarse el triunfo de su lista frente a la de Manes y la de Juntos contra la del Frente de Todos.

Ante un salón con poca concurrencia por los protocolos propios de la pandemia, Santili remarcó que los bonaerenses en estas PASO "decidieron por los valores de la libertad y el respeto a las instituciones" y agregó: "Sabíamos que no nos podía ganar la resignación".

Exultante, el dirigente del PRO dedicó un párrafo de su breve discurso para agradecer a Manes, tras el fuerte enfrentamiento que ambos mantuvieron a lo largo de la campaña de cara a las primarias de hoy.

"Quiero agradecerte porque nos ampliaste y nos hiciste ser mejores porque en la diversidad crecimos", expresó Santilli a Manes con quien solo compartió un breve momento previo a los resultados oficiales de los comicios de hoy.

El exvicejefe de Gobierno porteño y delfín de Horacio Rodríguez Larreta hizo extensivo ese agradecimiento a la dirigente del GEN, Margarita Stolbizer y a Emilio Monzó, que integraron la lista del neurocirujano.

El "Colorado" aseguró además que desde Juntos "no nos podíamos resignar y no nos resignamos. Fuimos protagonistas de ese cambio, de ir a hacia adelante".

"Como dijo Facundo (Manes) tenemos que seguir creciendo y por eso mañana vamos a caminar cada uno de los distritos. El 14 tenemos que estar más juntos que nunca por una mejor provincia. Tenemos que seguir creciendo e ir a votar con la misma actitud", añadió.

Tras conocerse los primeros resultados provisorios en los que Juntos se impone al Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Manes explicó que "esta fuerza nace del interior para inundar el conurbano".

Desde su bunker, ubicado en un hotel céntrico de La Plata, donde esperó los resultados, el neurocirujano aseguró que "tenemos un desafío similar al de la reconstrucción de la democracia de encaminar a la Argentina hacia el desarrollo".

"No vamos a reducir la pobreza, ni la desigualdad, ni aumentar los salarios sino invertimos en la revolución del conocimiento. Hoy la economía del siglo XXI es la del conocimiento y lo entendió no la elite, sino el argentino que sufre y por eso esta revolución nace de abajo para arriba", resaltó.

Dijo estar "muy emocionado porque hace dos meses dimos el paso muchísimos bonaerenses por primera vez. Ganamos en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires con dar el Paso".

Agregó que "se genera un espiral de abajo para arriba que es imparable y que no tiene techo ni fecha de vencimiento. Es un orgullo haber integrado esta lista porque si no nos hubiésemos ampliado no le ganaríamos al kirchnerismo".

Previo a conocerse los resultados, Santilli y Manes, se mostraron juntos en un búnker ubicado en el Salón La Enramada, en Gonnet, donde ratificaron su compromiso de trabajar "en conjunto y unidos" para intentar ganarle al Frente de Todos en las elecciones generales del 14 de noviembre.

(Télam)