El precandidato a diputado nacional bonaerense de Juntos Diego Santilli visitó hoy las ciudades de Luján y Mercedes, junto a Graciela Ocaña, y tras reunirse con productores agroganaderos afirmó que hay que "cuidar al campo, no repetir errores y hay que ir a votar este 12 de septiembre" en las PASO.

En Luján los precandidatos mantuvieron reuniones bimodales con vecinos y recorrieron el centro para conversar con comerciantes, productores rurales y precandidatos locales.

Una de las primeras consultas que recibió Santilli allí fue sobre la viralización del video de la docente de La Matanza increpando a un alumno y en ese sentido afirmó que "educar es que la gente pueda decidir, no es adoctrinar. Lo que se vio le hace mucho daño a los argentinos, a los chicos y también a los docentes, en especial a los que tienen vocación y amor por enseñar".

"Los argentinos queremos educarnos, trabajar y vivir en paz. Eso es ser libres. Lo que representamos con Graciela (Ocaña), con Gerardo Milman, con Horacio (Rodríguez Larreta) y todo el equipo de Juntos es esa Argentina. La Argentina que quiere que sus hijos estén en las escuelas, que quiere que sus hijos tengan un futuro mejor, un trabajo, que quiere estar seguro en sus calles y no tener miedo cuando vas a desarrollar tus actividades a que te pase algo", destacó.

Santilli también comentó sobre los problemas que más aquejan a las zonas rurales de la provincia de Buenos Aires: "Tuvimos una reunión con los productores, con el campo, con los chacareros que se rompen el lomo todos los días".

"Cuidemos al campo, cuidemos al productor, cuidemos a los ganaderos que trabajan para poder acceder a los mercados y exportar carne. No puede ser que la medida del Gobierno sea trabar la exportación de carne. No repitamos los viejos errores. Se cumplieron 15 años de la prohibición de exportación, y otra vez lo mismo. Esos errores son los que tenemos que aprender a no cometer más. Para eso, tenés que ir a votar este 12 de septiembre", enfatizó.

Por su parte, Ocaña destacó que "lo importante es que, como dice Diego (Santilli), la gente vaya a votar porque desde Juntos les estamos dando la oportunidad de elegir quiénes son sus mejores representantes de la oposición en el Congreso Nacional, pero también en la Legislatura y en los concejos deliberantes".

"Nosotros queremos que esa participación se vuelque en eso, que la gente elija y que el 13 vamos a estar todos juntos, trabajando para sacar a Luján adelante para sacar la Argentina adelante", afirmó.

Finalizada la actividad en Luján, ambos precandidatos partieron rumbo a Mercedes, para visitar empresas locales y realizar encuentros presenciales y virtuales con vecinos, comerciantes y productores rurales.

(Télam)