El primer candidato a diputado nacional por Juntos por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, propuso hoy cuatro ejes para impulsar una agenda productiva en Argentina, al hablar ante un foro empresario en el Hotel Alvear.

"Quiero proponer una política de Estado que nos permita salir adelante como sociedad, lo que yo llamo una política de Estado de producción", dijo el candidato en una charla organizada por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción.

Tras indicar que en el primer tramo de la campaña, que finalizó con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, recorrió 14.000 kilómetros en territorio bonaerense, Santilli afirmó que "Argentina es el país de la región con mayor desempleo juvenil, y si creemos que la discusión pasa por una discusión de poder como vimos en la primera semana tras las PASO, estamos mal".

Santilli enumeró como primera condición "establecer un consenso fiscal, porque es imposible crear trabajo en un país con 167 impuestos, es ponerle la pata en la cabeza a los que producen".

"El segundo consenso -continuó- es el laboral. En Argentina hay 28 millones de personas en condiciones de trabajar, hay 5 millones en el sector privado y el resto está sin trabajo o en el sector público".

El exvicejefe de gobierno porteño dijo que "esto requiere que se sienten las fuerzas productivas, los representantes de los trabajadores y la política para consensuar mecanismos para generar trabajo".

Santilli citó como tercer eje de estas políticas de consenso para incrementar la producción "el desarrollo federal, porque si no sacamos la riqueza que tenemos, si no generamos caminos, rutas, puertos y aeropuertos no vamos a sacar nuestra producción".

Por último, remarcó que el cuarto eje es "que haya reglas claras" y dijo que "hoy no hay forma de que los que quieran producir puedan tener una visión a largo plazo", a lo que agregó: "Tenemos que lograr consolidar un círculo virtuoso por 50 años".

"Voy a llevar al Parlamento mi compromiso para generar una política de Estado para la producción y yo cuando me meto en los temas voy a fondo", finalizó. (Télam)