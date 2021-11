El primer candidato a diputado nacional de Juntos por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, llamó hoy a "construir una provincia distinta" y a "cambiar la historia", al cerrar la campaña electoral del espacio opositor rumbo a los comicios legislativos del próximo domingo 14 de noviembre.

Acompañado por Facundo Manes y por el resto de los candidatos de la lista, además de intendentes y referentes provinciales, Santilli dedicó gran parte de su discurso a cuestionar al Gobierno nacional.

"Le pedimos trabajo al Gobierno y nos respondieron con platita, como si pudieran comprar nuestra dignidad. Y le pedimos que apoyen a los comercios y Pymes, y nos respondieron con militantes controlando los comercios", remarcó.

En la misma línea, y haciendo foco en la inseguridad, y en particular al asesinato del kioskero durante un robo en Ramos Mejía, afirmó: "Y le pedimos que no nos maten más por un par de zapatillas y dijeron que no iban a hacer nada porque esto pasa en todas partes del mundo. No es así, no es así".

Por su parte, el neurólogo radical Facundo Manes, indicó, a su turno, en el acto realizado en el Club Atenas de La Plata, que "no estamos acá para seguir emparchando, no podemos emparchar más, tenemos que hacer una revolución".

"Tenemos que hacer una revolución del conocimiento", aclaró, y sostuvo que "en Juntos vamos a luchar contra la inseguridad, no nos conformamos con tratar los síntomas, vamos a trabajar sobre las causas".

Click to enlarge A fallback.

"Al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino educación, seguridad, progreso, prosperidad, menos pobreza, siglo XXI, una nueva Argentina. Vamos a ganar el domingo", vaticinó.

Graciela Ocaña, otra de las referentes de la lista dijo que no hay que olvidar "el Olivos Gate" e hizo mención a “jubilados que están muy mal, que ganan 25 mil pesos y por eso es doloroso que la expresidenta cobre una jubilación de privilegio".

MIRÁ TAMBIÉN La justicia electoral incrementa en 50% las mesas de escrutinio para acelerar el recuento final

"El domingo es un día muy importante. Cuando vayamos al lugar de votación vamos a poner en valor nuestra dignidad”, dijo el intendente anfitrión, Julio Garro, y llamó a "fiscalizar, fiscalizar y fiscalizar" durante toda la jornada electoral. (Télam)