El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli (PRO) admitió hoy que "han sido muy malas las últimas semanas" hacia el interior de Juntos por el Cambio, por los cruces y acusaciones internas dentro de la coalición opositora, y afirmó que "más que palomas y halcones, parecemos gansos".

“Nos hacemos daño y es muy malo porque pretendemos ser una alternativa de este gobierno. No podemos ser un espejo de lo que hace este gobierno que no se votan sus propias leyes. Esas cosas son las que no tenemos que repetir”, dijo Santilli esta mañana en declaraciones a CNN radio.

En ese marco, el exvicejefe de gobierno porteño y precandidato a gobernador bonaerense para las elecciones del año próximo, reconoció que “han sido muy malas las últimas semanas” y añadió: “Más que palomas y halcones parecemos gansos, nos hacemos daño a nosotros mismos”.

“Estoy trabajando para ir a la provincia de Buenos Aires”, confirmó en sus declaraciones de hoy Santilli.

MIRÁ TAMBIÉN Causa Los Sauces-Hotesur: fiscal ante Casación pidió que se revoque sobreseimiento a Vicepresidenta

Esta semana, el PRO estableció un mecanismo para "evitar y controlar" la escalada de su pelea interna en Juntos por el Cambio (JxC) por las postulaciones para las elecciones de 2023 y anunció que, hasta ahora, sus precandidatos a Presidente son la titular del partido, Patricia Bullrich; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la diputada nacional María Eugenia Vidal.

En tanto, la Mesa Nacional de JxC ratificó su "compromiso con la cohesión y la coherencia que el espacio viene exhibiendo desde su conformación, más allá de las legítimas diferencias lógicas de una coalición de partidos políticos".

Estas resoluciones destinadas a procurar al menos una paz transitoria en la interna de la alianza opositora fueron resultado de dos encuentros realizados durante el pasado martes en los que participó el expresidente Mauricio Macri.

Por otra parte, Santilli se refirió hoy al proyecto que presentó ayer en Diputados, que contempla la baja en la edad de imputabilidad a los 15 años para delitos violentos, la creación de un fuero especializado en menores, penas diferenciadas para delitos graves, aceleración en los juicios con un plazo máximo de dos años y dispositivos especiales para penas privativas de la libertad.

“Tenemos una ley penal juvenil de hace más de 40 años y no aborda la problemática integral de los jóvenes y el delito. No es lo mismo matar que no matar y cometer un delito que no cometerlo. Hay muchas de las situaciones que llevan a los jóvenes a cometer un delito que se podría haber evitado con una política restaurativa. No hay integración ni inclusión”, afirmó Santilli

La iniciativa, acompañada por los diputados Rogelio Frigerio, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Álvaro González y Fernando Iglesias, "está puesta en revertir, en lo posible, los efectos del delito en la sociedad", para lo que prevé que los adolescentes se hagan responsables de los actos que realizan y reparen los daños causados. (Télam)