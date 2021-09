El precandidato a diputado nacional por Juntos, Diego Santilli, reiteró hoy su postura acerca de la gestión del gobierno nacional y provincial de cara a las elecciones. En el marco de las recorridas por San Fernando y Tigre, Santilli planteó que "la sociedad está cansada de los atropellos, está cansada de que le digan lo que tiene que hacer".

Consultado este sábado en radio Mitre sobre la gestión del gobernador Axel Kicillof, el precandidato de Juntos en la provincia afirmó: "veo a un gobierno ausente, a un gobierno que no escucha. ¿Qué significa escuchar? Si el gobierno hubiera escuchado, hubiera entendido a la comunidad educativa que quería que sus hijos estén en las escuelas porque ahora vamos a tener una pandemia educativa después de un año y medio sin clases, sin clases presenciales". Y continuó: "ahora hay 500 mil chicos que perdieronla escolaridad, tenemos que ir a buscarlo a todos. No podemos permitir que ese retroceso genera mayores desigualdades".

Sobre el resultado de las PASO del próximo 12 septiembre, en las que competirá con Facundo Manes, el ex vicejefe de Gobierno aseguró: "yo lo respeto a Facundo, nos llevamos bien, hoy estamos compitiendo, y el próximo domingo la gente va a elegir quien quiere que lo represente". "El 12 a la noche vamos a estar trabajando juntos enfrentando al kirchnerismo y trabajando en un proyecto de transformación y desarrollo para la provincia y el país", asintió el precandidato en la provincia, que estuvo esta tarde junto a Segundo Cernadas en Tigre y a Agustina Ciarletta en San Fernando, ambos precandidatos a concejales de Juntos.

Tras las críticas del oficialismo al ex presidente Mauricio Macri, Santilli expresó: “Mauricio Macri siempre trabajó para fortalecer la democracia. Si este Gobierno sigue sin escuchar a la gente, con parches e improvisando, la sociedad le va a decir basta en las urnas”.

Por último, volvió a resaltar que hay un camino para solucionar el problema de la inseguridad en la Provincia. "Lo que uno necesita es planificar, construir un camino. Para detener a los delincuentes lo primero que hay que hacer es tener a los policías en la calle, prevenir. En la provincia de Buenos Aires tenes entre diez mil y quince mil policías que hacen trámites administrativos, papeleo. Necesitas que esos policías estén en la calle, en la esquina de tu barrio, en la parada de colectivo, en la estación de tren, arriba de un patrullero", explicó.

En segundo lugar, "hay modificar el Código Procesal Penal. hay que terminar con las puertas giratorias. Un delincuente que comete un delito grave, homicidio, robo a mano armada, narcotraficante, violador, no puede entrar por una puerta y salir por la otra", sintetizó Santilli. "Y el último tema, es el cumplimiento de la condena. Sino, delinquir es gratis en la Argentina. No puede ser que por hacer un cursito, a un asesino, un violador, un narcotraficante, se le reduzca la condena. Entonces ahí es donde vos no completas el círculo de lo que tenes que hacer para tener un país seguro, una provincia segura. Nosotros trabajamos eso hace años y los resultados están a la vista. Las estadísticas son contundentes. Eso mismo hay que llevar adelante", concluyó