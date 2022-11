El diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Diego Santilli, aseguró hoy que si la alianza opositora pretende ser una alternativa de gobierno "tenemos que lograr no descalificarnos" y consideró que la coalición "no puede ser un espejo de lo que le pasa al oficialismo".

"Si queremos ser una alternativa no podemos ser un espejo de lo que le pasa al oficialismo. No voy a hablar sobre las personalidades de cada uno que quiere competir dentro de nuestro espacio. Cada uno tiene su estilo pero tenemos que lograr no descalificarnos. Hay que plantear las ideas y ganar por lo propositivo", señaló Santilli en respuesta a las posturas públicas que la titular del PRO, Patricia Bullrich tuvo en los últimos días.

En declaraciones a Radio Provincia, el diputado nacional evaluó que las actitudes internistas no le permitirán a JxC "ser una alternativa cierta en Argentina y en Buenos Aires", y aseguró desconocer si Cristian Ritondo será precandidato a gobernador por la coalición.

"Esa discusión no es la prioridad en el día de hoy. Hay diferentes alternativas dentro de la primaria de JxC y eso es lo sano. El objetivo es ganar para transformar y producir los cambios profundos que necesita la provincia de Buenos Aires y el país. Necesitamos vivir más tranquilos", subrayó. (Télam)