El diputado nacional del PRO Diego Santilli contrajo coronavirus, aunque afirmó que se encuentra en buen estado de salud pese a haber presentado síntomas.

El ex vicejefe de Gobierno porteño contó la noticia a través de su cuenta de Twitter. "Les quería contar que ayer a la noche empecé con algunos síntomas, me hisopé y me acaba de llegar la confirmación de que di positivo de COVID", escribió el dirigente opositor. Y agregó: "Estoy bien y cumpliendo con el aislamiento". PT/KDV NA

