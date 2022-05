El líder del Movimiento Social y Cultural Túpac Katari, Carlos "Perro" Santillán, se despegó de la caravana piquetera que confluirá en la Plaza de Mayo el jueves 12 de mayo y afirmó que "los reclamos de los sectores populares son compartidos, pero no las formas". "Compartimos los reclamos de los sectores populares, pero nuestra forma es muy distinta. Estamos trabajando casi autogestivamente y no hemos estado en la organización de esta marcha", sostuvo el referente social jujeño. En diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en La990, Santillán comentó que no recibió ninguna invitación para sumarse a la movilización organizada por movimientos sociales ligados a la izquierda. "Llegamos a este momento otra vez diciendo lo mismo que decíamos hace mucho tiempo: primero que se fijen en la deuda interna y que después vayan y le digan al Fondo (Monetario Internacional) `le vamos a pagar lo que es legítimo, porque lo que es ilegítimo no se paga´", subrayó. Y añadió: "Es una cuestión repetitiva lo del FMI, la falta de trabajo es una constante que viene sucediéndose desde hace mucho tiempo en la Argentina". "Desde la dictadura el FMI ha ido sometiendo a nuestro país a los designios de las políticas que ellos mandaban y que siempre son de ajuste para los que menos tienen", concluyó el líder del Movimiento Social y Cultural Túpac Katari. PT/KDV NA