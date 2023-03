Hace un par de semanas te contábamos sobre los cuestionamientos que recibe Omar Perotti, el gobernador de la provincia de Santa Fe, por la delicada situación que genera allí el narcotráfico, especialmente en la ciudad de Rosario. Una violencia que, según sus críticos, surge de que su gobierno “ha profundizado la desigualdad”.

Lucila Lehmann, presidenta de la Coalición Cívica-Alternativa para una República Igualitaria (CC-ARI) de Santa Fe, conversó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre este tema y no dudó en definir a la provincia como “un narcoestado”. Pero también señaló otros aspectos de la “deficiente” gestión de Perotti, como la educación, que “es un desastre”.

Escuchá la entrevista:

–La magnitud del narcotráfico en la provincia expone, de alguna manera, una dura radiografía de un Estado provincial ausente. Usted que recorre permanentemente la provincia ¿qué lectura hace de esta situación?

Es una situación que venimos denunciando desde hace mucho tiempo. La primera persona que ha denunciado que el narcotráfico había ingresado en la provincia de Santa Fe y que se iba a expandir, que después en sus siguientes denuncias fue marcando algunas cuestiones que iban denotando esa penetración del narcotráfico, que lamentablemente terminó tomando todos los poderes del Estado y convirtiendo a la provincia de Santa Fe en lo que llamamos un narcoestado, fue la propia Elisa Carrió, que hace muchísimos años que viene advirtiéndolo. Han pasado varios gobiernos en el medio, que han hecho la vista gorda con algo que realmente tiene que ver con lo que hoy estamos viviendo. Por eso a mí no me gusta atribuir la responsabilidad al gobierno actual, que sí la tiene, sino también a los gobiernos anteriores, que por connivencia, por financiamientos o simplemente por no afrontar la situación, han hecho que hoy estemos viviendo en Santa Fe lo que se está viviendo. Y esto es algo que no sólo es problema de Santa Fe. Ahora estamos viendo lo que está sucediendo en Rosario y antes sucedía en las villas, entre soldaditos; hoy sucede en cualquier lugar de la ciudad. Está sucediendo en la ciudad de Santa Fe, con casi también un muerto por día. Se está trasladando a la provincia de Buenos Aires y a la provincia de Córdoba, la banda de Los Monos y otras bandas más que están operando en esta provincia. Y por eso creo que Rosario es una radiografía que nos tiene que preocupar a todos como argentinos.

–Desde el gobierno nacional lo que plantean para las próximas horas es llamar a una sesión especial en el Congreso para posibilitar la reforma judicial en Santa Fe e intentar alivianar esta crisis con el narcotráfico. ¿Puede ser una posible salida?

De ninguna manera. Esto es lo que le dicen fulbito para la tribuna. La verdad es que el gobierno nacional, en esta gestión y en las gestiones anteriores del kirchnerismo, no ha tenido nunca la voluntad política de combatir el narcotráfico. No hay inteligencia. Para combatir el narcotráfico no tenés que hacer una reforma judicial. Tenés que hacer, primero, que lo que está hoy funcione, que no funciona. Nosotros vemos varios juzgados federales que no están funcionando como tienen que funcionar. Antes que eso, tenés que hacer inteligencia nacional. Hoy las fronteras de nuestro país son coladores. No hay radarización. Los aviones entran, descargan y se van desde Paraguay y otros lugares y nadie controla. La Hidrovía también es un descontrol absoluto. Tenemos rutas nacionales, como la 34 o la ruta 11, que vienen de Bolivia y de Paraguay y llegan a Rosario, por ejemplo, y no hay un solo control de Gendarmería. Entonces, dicen cosas o hacen acciones que tienen que ver con algo lento, como es lo legislativo, cuando acá lo que hay que hacer es tomar el toro por las astas, hacer inteligencia y seguir el lavado del dinero. Mirá, acá en Rosario pasás a la noche cualquier día por la zona del puerto y vas a ver torres gigantes todas apagadas. Y eso es lavado de guita. Pero no es tan difícil de seguir. Vos tenés que cortar primero el nutriente del narcotráfico, que es el lavado de dinero.

Lucila Lehmann.

Las cárceles funcionan como una vergüenza. Los presos tienen celulares con Wi-Fi y hacen home office delinquiendo desde las cárceles. Y eso ha sido una voluntad de este gobierno que esto suceda. No hay inteligencia en las cárceles, y eso es una decisión que tomó Sabina Frederic en su momento. Mandan al Ejército, que son ingenieros, para hacer calles en Rosario, cuando tiene que haber presencia real en los barrios, policías que caminen las calles. El Ejecutivo tiene la posibilidad de, con cuestiones prácticas, inmediatas, poder empezar a poner un freno al avance del narcotráfico. Y no lo hacen porque Aníbal Fernández es parte del problema, esa es otra denuncia que viene haciendo Carrió, y este gobierno nacional nunca tuvo la voluntad política de combatir el narcotrárfico. Quizás porque se han financiado en muchas oportunidades de estas bandas criminales.

–Más allá de esta delicada situación que se vive en relación al narcotráfico en la provincia de Santa Fe, ¿cómo calificaría a la gestión de Omar Perotti?

Es una gestión que ha sido deficiente, que ha mostrado muchas falencias, principalmente en lo que estamos hablando, que tiene que ver ni más ni menos que con la vida de las personas, y en muchas otras órbitas, cuando él ha tenido que defender los intereses de la provincia, tampoco se ha expresado. En materia de educación es un desastre. Pero yo quiero insistir en esto: la responsabilidad directa de la seguridad en la provincia no es sólo de varias gestiones anteriores de la provincia, sino también de una falta de convicción política del gobierno nacional. Así que, si puedo definirla de alguna forma, es una gestión deficiente, o ineficiente en muchos casos, que tiene un montón de cuestiones para cambiar, pero, bueno, en materia de inseguridad no podemos echarle la culpa al 100% a él, por supuesto.

–Hoy, cuando usted recorre las calles de las distintas ciudades de la provincia, ¿con qué necesidades urgentes por resolver se encuentra?

Principalmente el tema de la seguridad es algo que afecta mucho. Yo vivo en Santa Fe; nunca nos pasó que estén baleando locales y matando gente como lo están haciendo ahora, que era lo que veníamos advirtiendo que pasaba en Rosario. Y eso se lleva la vida y eso hace que vivamos con miedo. Yo creo que eso está en primer lugar. Después, la situación económica es desesperante. No podés ir al supermercado, porque no sabés cada vez que vas, cada semana, no te alcanza la plata, no te alcanza para vivir ni para pagar las cuentas. La educación también es un grave problema. Son éstas las mayores preocupaciones que uno ve cuando recorre. Son muchas, ¿no?, falta de infraestructura y demás, pero principalmente yo creo que eso es lo que hoy agobia, y sobre todo a los jóvenes. Tengo tres sobrinos viviendo en Europa y lo primero que te dicen es que haciendo cualquier cosa ganan tres veces más que el peor trabajo que puedas tener en Santa Fe o en Argentina. Y lo segundo que te dicen es: “Podés salir a la calle tranquilo”. Y eso no es menor para un chico de 18, 19, 20 años o más que eso. Yo creo que eso es algo que está afectando la emigración de santafesinos y de argentinos afuera, y creo que es una de las principales preocupaciones que tenemos en Santa Fe.