El director del SAME, Alberto Crescenti, aseguró hoy que "no sabía que iban a publicar el video" del momento en que le entregó como regalo a María Eugenia Vidal, precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, el chaleco que usó durante su labor de rescate en la tragedia de Once y dijo que se trataba de una "cuestión personal" que no le interesaba que lo hiciera público a través de las redes.

De esta forma el titular del SAME se refirió a lo sucedido la semana pasada cuando, en el marco de la campaña electoral, Vidal lo visitó en su despacho y él le regaló el chaleco que había usado durante las tareas de rescate en el marco de la tragedia de Once, lo que provocó críticas y cuestionamientos en las redes sociales de varios sectores.

Hoy, tras participar del 30 aniversario del servicio de emergencia médico SAME de la ciudad de Buenos Aires, Crescenti fue consultado por la prensa sobre el regalo que le había hecho a Vidal y manifestó: "No sabía que iba a publicar el video, era mi despacho, es una cuestión personal".

"Necesité entregar el chaleco porque cumplió con su palabra", dijo en declaraciones a la prensa Crescenti, quien agregó: "No me interesaba que lo hicieran público, me interesa el acto de mi persona, no tuvo ninguna motivación ni de campaña ni política".

Días atrás, la exgobernadora bonaerense escribió en sus redes, refiriéndose a Alberto Crescenti: "Beto me regaló el chaleco que usó en la Tragedia de Once. Muchos héroes no llevan capa. Vos, más que un amigo, sos ese héroe para mí".

En el video que publicó la precandidata a diputada nacional por la Ciudad, el titular del SAME dice: "Esto no lo toqué desde que terminó Once, así que te lo llevás vos".

En tanto, Vidal le responde: "Gracias, no sabés, me voy a poner a llorar. Es el de Once. Gracias".

La denominada tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando una formación del ferrocarril Sarmiento chocó en la estación cabecera y causó 51 muertos. (Télam)