La dirigente platense Florencia Saintout, elegida por el gobernador Axel Kicillof para estar al frente del Instituto Cultural, detalló hoy los objetivos que tendrá su gestión y destacó la importancia de garantizar la "cultura como un derecho" con “participación colectiva, de abajo hacia arriba".

"No hay posibilidad de política cultural tal cual la pensamos desde estos lugares si no es con la participación del pueblo, la participación colectiva, bien desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo", sostuvo la nueva funcionaria de la gestión bonaerense en un comunicado.

En ese marco, agregó que "el derecho a la cultura no es solamente al acceso a los bienes que aparecen consagrados y legitimados como bienes culturales, sino también el derecho a la producción y a la creación cultural, el derecho a imaginar la cultura y poder gozarla, que lo tiene todo un pueblo".

La exlegisladora y exdecana de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata analizó que “para la política cultural esta es una de las grandes cuestiones a discutir: la cultura como privilegio o la cultura como un derecho" y enfatizó: "Si es un derecho, no viene antes o después, viene con todos otros derechos. El Gobernador está convencido de eso. Daremos pelea, lucharemos por esto".

Saintout cuestionó también a la gestión anterior de María Eugenia Vidal por el ajuste que aplicó en el área cultural al plantear que "el Instituto Cultural fue muy bueno para garantizar el derecho a la cultura, pero se desarmó durante el gobierno de Vidal, cuando se creó el Ministerio pero era una caja vacía".

"La Provincia arrasada también lo fue en términos culturales”, cuestionó.

A su vez, Saintout resaltó que otro punto en el que se enfocará el Instituto será “reconstruir la identidad bonaerense, que no sea homogénea, ni folclórica y muerta, de museo, sino una identidad de poder decir quiénes somos en la Provincia".

"Entonces, encontrémonos con quienes somos, que tiene que ver con raíces que nos permiten pararnos y movernos, que tiene que ver con el pasado y el presente y hacia adelante. Es muy difícil defender algo si no se siente parte. Sobre eso vamos a trabajar mucho", señaló.

Por último, apuntó contra quienes desestiman el acceso público a la cultura. “Hay un sector con una ideología que sigue sosteniendo ‘por qué cultura’, como si fuera un privilegio".

"Ese planteo es justamente de aquellos que creen que la cultura es un privilegio de quienes pueden pagarla, y quienes no pueden, no acceden”, expuso y concluyó: “La cultura tiene que ver con nuestro modo de ver el mundo, y vivimos de maneras distintas: tenemos una cultura del sálvese quien pueda o una cultura donde el otro es quien me acompaña para hacer de la vida un lugar mejor". (Télam)