El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, destacó hoy la importancia de “escuchar y dialogar más” en el país para tratar de resolver los conflictos, y señaló que el 93% de los docentes salteños volvió a las aulas, tras un conflicto de un mes y medio que aún persiste,

Además, el mandatario aseguró que en el sector de salud, también en conflicto, se lograron alcanzar algunos acuerdos en las últimas horas, y afirmó que “se van a seguir trabajando” para destrabar la situación.

“Es importante que de una vez por todas empecemos en este país a dialogar y escucharnos más, para tratar de resolver los conflictos”, expresó Sáenz, al hablar con medios salteños durante los homenajes al general Martín Miguel de Güemes, realizados en Salta, a 202 años de la muerte del prócer.

El mandatario sostuvo que "el 93% de la docencia ya trabaja en las aulas, con los niños, que es donde debe estar".

"Gracias a Dios hemos logrado un acuerdo. Hay un 7% que todavía no ha retornado a dar clases, pero esperamos que lo haga en los próximos días”, consignó el titular del Ejecutivo salteño.

Los Docentes Autoconvocados de Salta iniciaron a principios de mayo un paro de actividades en reclamo de mejoras salariales, que se extendió por más de cinco semanas, con cortes de rutas, marchas, acampes y manifestaciones en distintos puntos de la provincia.

El pico del conflicto se dio durante el fin de semana largo del 25 de mayo, en el que hubo represión policial en un corte de la ruta nacional 9, en el acceso a la ciudad de Salta, y fueron detenidos 19 manifestantes, imputados por desobediencia judicial e interrupción de vías de comunicación.

A este sector se les sumaron los trabajadores autoconvocados del área de Salud Pública, que también mantenían un conflicto con el gobierno de Salta por cuestiones vinculadas a los salarios.

Ayer, tras varias reuniones, fuentes gubernamentales informaron que, en una nueva mesa de dialogo entre el Gobierno de la Provincia y los delegados de los trabajadores autoconvocados de Salud Pública se llegó a un acuerdo, y que se seguirán analizando los puntos del petitorio del sector.

Por ello, desde hoy en medio de los feriados nacionales cesaron las medidas de fuerza de acción directa y los trabajadores retornaron a sus lugares de trabajo, al tiempo que se levantó el corte de la ruta nacional 51, a la altura de la localidad de Campo Quijano, que se mantuvo durante varios días.

Esa protesta generó problemas con la actividad minera y el turismo, especialmente en el servicio que cumple el denominado "Tren a las Nubes".

“Con el conflicto de salud, a través del diálogo, también hemos podido llegar a un acuerdo que se seguirá trabajando en mesas de los distintos ministerios con los gremios”, explicó el gobernador.

Asimismo, el mandatario consideró como "fundamental buscar los puntos de encuentros que unen" a los habitantes de la provincia.

"Las cosas que se pueden llevar adelante las vamos a hacer. Ante las que no se puedan vamos a tener que decir que no. Pero no tiene que haber intransigencias. Estamos viviendo una crisis económica que muy grande, que afecta a todos los salteños y los argentinos. No solamente a la administración pública, y tenemos que buscar la forma de solucionar y pasar estos meses, que van a ser difíciles”, sostuvo.

Y, acotó que “como lo hubiese querido el general Güemes, y como lo queremos todos”, hoy Salta “es una provincia en paz, sin conflictos y con diálogo. Entendiendo las realidades difíciles que estamos viviendo de un lado y del otro”, por lo que remarcó que “siempre es bueno ponerse en el lugar del otro”. (Télam)