La senadora nacional de Santa por el Frente de Todos y precandidata a su reelección, María de los Ángeles Sacnun, afirmó hoy que hubiera preferido que el oficialismo "llegara a un acuerdo" en esa provincia para evitar la primaria con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, aunque aclaró que no ve en él a "un enemigo a vencer". En una entrevista con NA, la segunda precandidata de la lista "Celeste y Blanca" del Frente de Todos que encabeza Marcelo Lewandowski se refirió a la competencia que tendrán el 12 de noviembre con la de Rossi pero subrayó que "el adversario en esta instancia es el ideario político que llevó a la Argentina al fracaso", en alusión a Juntos por el Cambio. A continuación, los principales tramos de la entrevista: - ¿Qué se juega, a su criterio, en estas elecciones? - Lo que se juega es ni más ni menos que retomar la agenda que nos llevó al Frente de Todos a ganar la elección en 2019

Cuando uno escucha a la oposición, están planteando un enorme retroceso, volver a la etapa de Mauricio Macri, incluso en algunos casos hay una reivindicación de las políticas llevadas adelante en ese período de Gobierno. - ¿Considera que no pudieron llevar adelante la agenda del Gobierno? - Ni bien asumimos presentamos un proyecto, que es el que se le ofreció al pueblo argentino y nos permitió ganar, volver al Gobierno nacional y también en Santa Fe. Frente a la pandemia no se pudo desplegar ese programa y me parece que el gran desafío es justamente el de retomar esa agenda política de la reconstrucción de la economía. - ¿Cuáles serían los ejes? - Un programa basado en la generación de empleo, el agregado de valor del origen, garantizar el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y de los pequeños y medianos productores, muy golpeados durante el gobierno de Mauricio Macri y que, además, son los que más padecieron durante la verdadera tragedia que ha significado esta pandemia. - Primero tienen que atravesar las primarias con Rossi. ¿Qué pensó cuando se presentó esa lista? - Me hubiera gustado que el Frente de Todos hubiera llegado a un acuerdo. Se intentó y finalmente no se pudo consolidar. Pero frente a esta PASO me parece que hay que tener en claro la contradicción principal, hay que vencer a las políticas que propuso oportunamente Macri y vuelve a proponer la oposición. - ¿Es decir que no ve a Rossi como un rival? - Tengo claro que nuestro adversario en esta instancia es ese ideario político que llevó a la Argentina al fracaso absoluto y a la pérdida de empleo. Yo no veo a Rossi como un enemigo a vencer, creo que tenemos que tener la grandeza de contribuir y darle mayor volumen al Frente de Todos. - ¿Sería mejor para el Frente de Todos que se baje? - No me aventuraría y no creo tener la autoridad para pedirle a ningún compañero que decline aspiraciones que son legítimas. Sí me parece que hay que hacer el esfuerzo de confluir. - ¿Cómo se explica esa división con un dirigente tan identificado con el kirchnerismo? - Hicimos un enorme esfuerzo, porque no todos los que confluimos en la lista Celeste y Blanca pertenecemos al mismo espacio. Lewandowski es senador provincial y responde al espacio de María Eugenia Bielsa, Roberto Mirabella es una expresión de la voluntad política de (el gobernador) Omar Perotti y en mi caso, pertenezco al espacio que conduce Cristina Fernández de Kirchner

La idea es expresar la diversidad que debe tener hoy el Frente y también las características productivas de Santa Fe. Me hubiera gustado que también confluyera el ministro Agustín Rossi. No fue así. - ¿Por esa razón encabeza la lista Lewandoski y no usted? - Sí, yo era uno de los nombres que sonaba para encabezar porque soy senadora nacional desde 2015 y esto permite que los ciudadanos santafesinos puedan cotejar mi accionar y mi contribución la provincia, pero como dije, hicimos un esfuerzo para poder confluir distintos sectores. - ¿Cómo puede quedar el Senado después de estas elecciones? ¿Puede perder votos el Frente de Todos? - Creo que con este armado electoral que se cerró, en las provincias donde vamos a votar senadores vamos a poder mantener los números que tenemos actualmente en el Senado. La ingeniería electoral que se hizo tiene que ver con mantener esos votos y contribuir a los números que vamos a necesitar en la Cámara de Diputados para llevar adelante nuestro programa de Gobierno. - Cristina Kirchner se refirió hace poco al FMI y los fondos que enviará al país ¿esto es parte del programa? - Nosotros hemos sido muy claros respecto del proceso de endeudamiento que se abrió en el gobierno de Macri, cuando se terminó tirando por la borda el avance que habíamos tenido en replantear cómo los países tienen que enfrentarse a la reestructuración de deuda soberana y que tuvo el respaldo de más de 120 países. Seguimos creyendo lo mismo y si se discute en la campaña el Frente de Todos tiene una posición muy clara. - ¿Debería haber un acuerdo con el FMI previo a las elecciones o posterior? - El acuerdo con el Fondo tiene que llegar cuando a la Argentina le convengan las condiciones que se terminen negociando. Más allá de la coyuntura electoral, hay que debatir las condiciones para que no signifique un sacrificio desmedido y resignar la agenda política que nos llevó al Gobierno en 2019. Si no encendemos nuevamente la economía, mal podemos acordar con los acreedores. Necesitamos expansión económica para después asumir compromisos. PS/MG/OM NA