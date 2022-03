El ejército ruso comenzó a revelar el tamaño y el alcance de la red de laboratorios biológicos financiados por el Pentágono en Ucrania denunciada la semana pasada

Los funcionarios y los medios estadounidenses inicialmente descartaron estas revelaciones como "desinformación rusa", pero se vieron obligados a corregir la narrativa después de que la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, admitiera que tales laboratorios existen. El Ministerio de Defensa ruso publicó nuevos detalles sobre los biolaboratorios financiados por EE.UU. que operan en Ucrania, incluido un tesoro de documentación original, y reveló que Joanna Wintrol, la oficial de enlace de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa de EE.UU. en su Embajada de en Kiev, sirvió como uno de los curadores del programa. "Un análisis de la información recibida sugiere que los especialistas ucranianos no han sido conscientes de los riesgos potenciales involucrados en la transferencia de biomateriales, y que esencialmente están siendo utilizados y mantenidos en la oscuridad, y no tienen una idea real de los verdaderos objetivos de la investigación en curso", dijo el jueves el jefe de las Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de Rusia, Igor Kirillov, en una sesión informativa en Moscú. Kirillov dijo que "no fue coincidencia que estos biolaboratorios fueran elegidos por la DTRA y su contratista Black & Veatch" para ejecutar el Proyecto UP-8, dirigido al estudio de patógenos de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la leptospirosis y los hantavirus. Según el oficial, estos patógenos tienen focos naturales tanto en Ucrania como en Rusia. "Su uso puede disfrazarse como el brote natural de enfermedades. Es por eso que este proyecto en particular recibió fondos adicionales y se extendieron los plazos para su implementación", dijo Kirillov. Los biolaboratorios ucranianos también fueron los principales ejecutores del Proyecto P-782, realizando investigaciones sobre la transmisión de enfermedades a través de los murciélagos. Un análisis de las tropas rusas RCB de los documentos en esta área demostró que la investigación del Pentágono en este área ha estado ocurriendo desde al menos 2009 bajo la supervisión directa de especialistas estadounidenses, y que el trabajo en esta área se llevó a cabo en los subproyectos P-382, P- 444 y P-568. "Una de las conservadoras de esta actividad fue la jefa de la DRA, Joanna Wintrol. ¿Quizás debería hablar con los periodistas?"

sugirió Kirillov. El oficial dijo que los documentos mostraban que el Pentágono planeaba expandir su programa de bioinvestigación militar en Ucrania a los países vecinos, y que una investigación sobre la propagación de patógenos por murciélagos comenzó en octubre de 2019, en vísperas del inicio de la pandemia de coronavirus. Kirillov también informó que los biolaboratorios de Ucrania continúan destruyendo biomateriales y documentación sobre su investigación sobre virus peligrosos, de acuerdo con las instrucciones enviadas el mes pasado por el ministro de salud de Ucrania. "Seguimos recibiendo información sobre intentos de destruir biomateriales y documentación en los laboratorios de Ucrania

Somos conscientes de que durante tales actividades de liquidación en el Laboratorio de Medicina Veterinaria en el asentamiento de Khlebodarskoye [región de Odessa], a los ciudadanos ucranianos ni siquiera se les permitió trabajar en el laboratorio. en el edificio", dijo el oficial. "Este laboratorio coopera con el Instituto de Investigación Anti-Plaga Mechnikov en Odessa, que realiza investigaciones sobre la peste, el ántrax, el cólera, la tularemia y los arbovirus", dijo Kirillov.Int./AEB/OM NA