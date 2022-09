El abogado del exministro de Planificación Federal Julio de Vido, Maximiliano Rusconi, sostuvo hoy que la causa que investiga la obra pública en Santa Cruz "es un escándalo" y que las actuaciones constituyeron un "acting vergonzoso de los fiscales que profundiza el odio".

"La causa Vialidad es un escándalo. A Julio De Vido no se lo nombra pero piden prisión", argumentó el letrado esta mañana en una entrevista a AM 750 y afirmó que existe "un acting vergonzoso de los fiscales que profundiza el odio y genera una división que, posiblemente, se vincule al 'ellos o nosotros' que tuiteó (Ricardo) López Murphy".

El juicio oral en la llamada causa Vialidad por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 se reanudará esta mañana con el alegato de la defensa del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y la semana próxima será el turno de los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Esta semana, entre lunes y martes, la defensa de De Vido reclamó su absolución, cuestionó la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y argumentó que un Gobierno elegido por el voto popular no puede ser considerado una "asociación ilícita", como postuló la acusación.

En sus declaraciones de hoy, Rusconi sostuvo que hasta el momento se ha demostrado que "nada de lo que ha dicho el fiscal tiene sustento probatorio".

"Se ha demostrado que se ha mentido en que las obras no se hicieron, los empresarios dijeron que lo sucedido fue usual, y además De Vido nunca debió estar sentado aquí porque no formó una asociación ilícita, y además no fue administrador del presupuesto", explicó.

En este punto, resaltó que los que administran el presupuesto son "los jefes de gabinete, y no fueron convocados porque el relato que quieren instalar los medios es que aquí hubo una estructura que vino de Santa Cruz a realizar un negociado en la Argentina".

Para Rusconi, los representantes del Ministerio Público Fiscal "dan vergüenza" e "hicieron mucho daño".

"Veo con indignación la causa Vialidad. Julio De Vido nunca debió estar sentado como acusado", continuó el letrado, quien entendió que, en sus actuaciones, los funcionarios judiciales "hicieron un desastre moral".

Esta semana, la defensa de Julio De Vido, recusó al juez Rodrigo Giménez Uriburu por haber interrumpido el alegato en el momento "más importante del juicio" por la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

"El hecho que fundamenta esta recusación se produjo el pasado lunes 12 de septiembre durante el desarrollo del alegato final a cargo de esta defensa técnica, el cual se vio interrumpido por una insólita intervención/descargo de defensa del señor presidente del tribunal, el doctor Giménez Uriburu", puntualizó Rusconi.

El penalista se refiere a cuando el presidente del tribunal interrumpió el alegato de las defensas para hacer una aclaración sobre el mate que utilizó en la transmisión de la audiencia, con el escudo de "La Liverpool", un equipo de fútbol amateur que integraba junto al fiscal Diego Luciani.

El equipo del juez y el fiscal participaba en torneos de fútbol organizados por el expresidente Mauricio Macri en su quinta "Los Abrojos", motivo por el cual fue recusado por la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Rusconi afirmó hoy que ese hecho fue "insólito" que "no resiste el menor análisis" e insistió con que se trató de una "provocación". (Télam)