La ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, dijo hoy que están intentando evitar que "la gente trabaje en negro" y subrayó que desde su cartera se está "yendo a segmentos de mayor nivel adquisitivo para proteger a los de menores ingresos".

Ruiz Malec se refirió a la multa $ 2.438.321 que aplicó ese ministerio a la administración de dos countries por obstruir la labor de inspección y negarse a presentar la documentación respecto del ingreso de trabajadoras de casas particulares a ese lugar.

"Necesitábamos verificar si las empleadas que trabajan en casas particulares en los countries lo están haciendo de manera correcta. A los que no nos facilitaron información se los multó y es una picardía, porque tendrán que pagar todos los consorcistas", dijo la ministra en diálogo con Radio 10.

En ese punto, agregó: "La multa es al country porque no nos permite hacer nuestra tarea inspectiva que requiere este tipo de herramientas. No es que buscamos que la trabajadora no trabaje, estamos intentando evitar que la gente trabaje en negro, no hay muchas excusas para no registrarlas".

Desde el ministerio provincial se explicó que los elevados niveles de informalidad y las vulneraciones a derechos laborales en esta actividad "habilitan la intervención del Ministerio de Trabajo en ejercicio de su poder de policía lo que lo faculta -según el artículo 7 de la Ley 25212-, a requerir toda información necesaria que le permita cumplir con su función de contralor".

Por esto, se recordó que funcionarios del ministerio visitaron los barrios privados en dos oportunidades, el 14 de octubre y el 17 de noviembre de 2021, solicitando las autorizaciones para el ingreso y egreso de trabajadoras a las viviendas durante los tres meses anteriores a la primera visita y ante las negativas a presentar los informes requeridos, se procedió a multar a las administraciones de los countries de las ciudades de Pilar y Berazategui.

En esa línea, la ministra bonaerense subrayó que desde el ministerio "estamos yendo a los segmentos de mayor poder adquisitivo para proteger a los de menor poder adquisitivo, no hay mayor justicia social que esa".

Al ser consultada por los dichos del ministro de Trabajo nacional, Claudio Moroni, acerca de que los salarios no pierden contra la inflación, opinó que "se refiere al esquema de paritarias que son más cortas".

"Lo importante sería que las primeras cuotas alcancen a lo que fue la inflación en estos meses, a veces llegan a tiempo y a veces con cierto desfasaje", apuntó.

En cuanto a si el Gobierno tendría que dar una suba fija de aumento, consideró que "es una herramienta que es buena cuando estás en emergencia, es bueno para el bolsillo pero desordena la escala".

"De todos modos siempre es una herramienta que está al alcance. Esperemos que la mesa que se está dando entre empresarios y la CGT lleguen a acuerdos", remarcó. (Télam)