El precandidato a diputado nacional por CABA de la lista Adelante Buenos Aires Adolfo Rubinstein dijo que la suya es "una campaña gasolera" y la contrastó con la "diferencia abismal de recursos" que tiene la lista que encabeza María Eugenia Vidal, su oponente en la interna de Juntos por el Cambio en las próximas PASO.

En una entrevista que hoy publica el diario Clarín, el exsecretario de Salud del macrismo opinó que "hay una importante proporción de la población, entre el 20% y 30% de la Ciudad, que tiene una postura transformadora y no se siente cómoda con la candidatura de Vidal, que es el fruto de un acuerdo político".

"Es una lista en la que se lotearon los lugares entre los diferentes espacios, incluyendo a una parte del radicalismo, y termina en un producto muy lavado", opinó Rubinstein.

Agregó que en esa nómina "el único especialista es Martín Tetaz", el economista cercano a Martín Lousteau, pero el resto son en su mayoría "políticos profesionales".

"No digo que esté mal, pero en una legislativa uno espera candidatos que además de las condiciones políticas tengan competencias técnicas", marcó.

Por otro lado, dijo que su lista viene "corriendo de atrás" y con una "con una campaña gasolera", que tiene "una diferencia abismal de recursos y logística tanto con la lista de María Eugenia Vidal como con la de (Ricardo) López Murphy", en referencia al tercer competidor en la interna de JXC.

Consultado sobre si cree que los recursos de la campaña de Vidal salen de los contribuyentes porteños, respondió: "No podría decir eso, espero que no. Lo que sí puedo decir es que (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta acompaña a Vidal y a (su precandidato bonaerense, Diego) Santilli a todos lados. No sé qué recursos usa".

Sobre el Gobierno de Mauricio Macri el exfuncionario opinó que "el radicalismo fue un actor de reparto", aunque compartieron "los principios y valores que hicieron que se creara Cambiemos", como "la defensa de la democracia, la independencia de los poderes, la defensa de la libertad".

"Ahora queremos tener un rol mas protagónico", subrayó.

Sobre la gestión porteña dijo que "aun con luces y sombras como todas, es muy buena", pero la diferenció del "armado político" larretista, porque a su criterio "cuando adelanta la agenda del 2023 al 2021, genera una serie de ruidos innecesarios: el enroque entre Vidal y Santilli, hacerla bajar a (Patricia) Bullrich, incorporar a López Murphy". (Télam)