Radio y Televisión Pública (RTA) desmintió una nota periodística en la cual se afirmó que "duplicó el gasto" durante el primer semestre de este año, al tiempo que calificó como "grotesca la intencionalidad de tergiversar una información que está publicada" en el sitio web de la empresa estatal.

En declaraciones radiales, Martín Gutiérrez, director de Administración y Finanzas de RTA, señaló que, pese a que se explicó al medio que no estaba haciendo una lectura correcta de la información obrante en el sitio oficial de RTA, este insistió en señalar un crecimiento del 114% en el gasto de la empresa.

"Le informamos que el incremento era de un 94% y no de un 114%, hay 20 puntos porcentuales de diferencia, y eso consta en las páginas 5 y 9 del documento que está en el sitio de RTA al que accedió el periodista", explicó Gutiérrez.

El funcionario añadió que "la ejecución presupuestaria que tuvo en cuenta está mal calculada y es un error muy grotesco en el que se ha incurrido simplemente por el hecho de manchar a una gestión que viene trabajando de la mejor manera".

Gutiérrez diferenció los criterios de gastos devengados con gastos efectivos, es decir, "el reconocimiento de los gastos sin considerar si se pagó o no", y añadió que el periodista "incurrió en un error al considerar el criterio de lo percibido, de los flujos de caja, con los pagos que se hicieron y no con lo gastado".

En virtud de que un 94% de incremento en el gasto de la empresa no es un dato soslayable, Gutiérrez indicó que "mayormente ese monto surge de un tema paritario en el que tenemos una dotación de personal de radio y televisión con presencia en todo el país, con 90 edificios a lo largo y a lo ancho de la Argentina, con una masa salarial y gastos operativos, de funcionamiento, de infraestructura, de mantenimiento de los edificios, de los vehículos y del equipamiento tecnológico que abarcan cada unidad de negocios".

Otro aspecto que, según el director de Administración y Finanzas de RTA, explica el crecimiento del gasto en la empresa pública fue la no aprobación del Presupuesto Nacional.

Al prorrogarse el presupuesto del año anterior, con la consecuente readecuación de partidas por parte del Gobierno, RTA debió enfrentar "los gastos excepcionales que implican la transmisión del Mundial con los recursos que teníamos predestinados para el primer semestre", por lo cual "gran parte de ese 94% tiene que ver con gastos externos, no operativos, no funcionales y no habituales, lo que hizo que ese presupuesto tuviera un incremento", explicó Gutiérrez.

"Cuando uno tiene un gasto de la envergadura de un Mundial, y transmitir esos partidos es una política de Estado para que todos los argentinos y argentinas los puedan ver, generalmente se registra un incremento presupuestario", explicó el miembro de RTA.

Gutiérrez dijo además que para mejorar la ubicación de RTA en el índice de transparencia activa que integran otras sociedades estatales, "se trabajó en el ordenamiento y carga de la información que obra en la web de la empresa, para lo que se conformó la oficina de la que está a cargo el director por parte de la oposición, Javier Monte".

"La presidenta (de RTA) Rosario Lufrano constantemente consensúa (las decisiones de su gestión) con el directorio, el equipo técnico y los directores ejecutivos, porque esto es un equipo. Y este tema está legítimamente validado por todo el equipo, con los resguardos de la normativa y con el cumplimiento de los procedimientos administrativos que correspondan para que llegue a buen término", señaló Gutiérrez. (Télam)