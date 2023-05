El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, brindará el próximo jueves 11 de mayo su primer informe de gestión en el Senado, en un contexto bastante convulsionado para el oficialismo, en medio de una inflación galopante, presiones devaluatorias y definiciones electorales que tensan el clima político. El santafesino ya tuvo su debut en el Congreso el pasado 29 de marzo en la Cámara de Diputados, ámbito que conoce al dedillo ya que allí forjó su nombre y buena parte de su trayectoria como presidente de la bancada del Frente para la Victoria. En la Cámara baja pronunció un discurso que recorrió varios andariveles, entre ellos la crisis por la violencia narco en Rosario, lugar en el que reside. La exposición de Rossi en el Senado, que aún no fue convocada oficialmente, tendrá lugar en la previa al "super domingo" electoral del 13 de mayo, que definirá las autoridades gubernamentales y legislativas en cinco provincias: La Pampa, San Juan, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego. Desde el inicio del período de sesiones ordinarias del Congreso, el Senado no debatió en comisiones y apenas reunió al recinto para sesionar en una única ocasión: fue el pasado 13 de abril cuando se aprobó una serie de proyectos, entre las que se destacaron la ley de Alcohol Cero, la ley "Lucio", el fortalecimiento de la Justicia de Santa Fe, el Certificado Único de Discapacidad, la ley de Lengua de Señas Argentina, la ley de Enfermería y la ley de Cardiopatías Congénitas. Debilitado a partir de la fractura de su interbloque con la escisión de cuatro de sus miembros, el oficialismo no convocó a comisiones, pero tampoco lo hizo la oposición, que podría aprovechar la nueva situación de mayoría numérica para tratar algún tema en una reunión informativa. El 19 de abril pasado, la Cámara de Diputados aprobó un paquete de iniciativas que ahora se espera que sean tratadas en el Senado

Entre ellas se encuentra el proyecto de monotributo tecnológico, la reforma del lavado de activos, la institucionalización por ley de las becas Progresar y la ley sobre pubertad precoz. SH/MG/SPC NA