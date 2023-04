El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, reveló hoy que se tomará unos días para determinar su futuro electoral luego de que el mandatario Alberto Fernández informara que no iría por la reelección

Es de otro de los nombres del entorno del mandatario que resuena para competir por el ala albertista del Frente de Todos (FdT). "Estoy entusiasmado con la posibilidad", planteó en declaraciones a TN en las horas previas a la reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ) que será encabezada por el jefe de Estado por zoom. De cara a las PASO, la condición autoimpuesta para el lanzamiento de su precandidatura se cumplió: Alberto Fernández se bajó de la contienda y abrió el juego a nuevos nombres. "No depende de una decisión personal o una convicción intima", insistió al respecto, y agregó: "Me voy a tomar unos días para evaluar si mi precandidatura genera simpatía, esperezas y que sea para aportar en el nuevo escenario del Frente de Todos". No obstante, aclaró: "Estoy entusiasmado con la posibilidad, pero no es una decisión con entusiasmos ni con convicciones personales, sino con una mirada sobre el conjunto". Por otro lado, se mostró en respaldo de la decisión del jefe de Estado y aseguró que continuará comprometido con la vida política del país. "En carácter de presidente del PJ estará como garante de que se lleven adelante las PASO y que de ese proceso salgan quiénes van a ser los candidatos", afirmó. Rossi fue uno de los primeros funcionarios del entorno que hizo públicos sus dichos, al afirmar que está "orgulloso de militar en el Frente de Todos". "Primero la Patria, después el Movimiento y por último los hombres. Así entienden y hacen política quienes saben que los lugares se ocupan por y para el pueblo. Orgulloso de militar en el Frente de Todos y de ser Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno del Presidente @alferdez", afirmó el santafesino. El nombre de Agustín Rossi se suma a la corta lista del oficialismo encabezada por el embajador en Brasil, Daniel Scioli, quien ya lanzó y ratificó su precandidatura

