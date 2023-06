El precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín Rossi, contó detalles de cómo se enteró de que iba a acompañar al postulante presidencial Sergio Massa y reconoció que esa noticia electoral "no la esperaba".

"No la esperaba. Yo no participé de las negociaciones. A la tarde me llamó el Presidente y me dijo que existía esa posibilidad y si yo estaba dispuesto a ser candidato a vice acompañando a Sergio. Le dije que sí y ahí me enteré", relató el jefe de Gabinete, quien también comentó que habló con la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Agustín Rossi y Alberto Fernández

En diálogo con Hagamos Algo con Esto, el programa que conducen Irina Hauser y Pablo Marcovsky en Splendid-AM 990, el referente peronista destacó la figura del tigrense y afirmó que tiene "mucho respecto político por todo lo que hizo, por el camino que transitó, lo que construyó y aportó al Frente de Todos y en la gestión".

"Tengo una relación personal de hace muchos años, independientemente de las distancias que hemos tenido en un determinado momento", señaló.

Y agregó: "Tengo muchas más coincidencias sobre el futuro y el presente que diferencias en el pasado. No tengo dudas de que voy a tener una muy buena complementación".

Rossi y Massa

Al ser consultado sobre si la fórmula dejaba fuera al kirchnerismo, respondió: "Yo soy kirchnerista. Si analizan mis discursos, mis propuestas, nadie puede dudar de eso".

Además, estimó que en la campaña electoral se verá "un frente muy unificado, muy fortalecido y con mucha militancia en la calle".

"Hay que mostrarle a los argentinos todas las cosas que hemos conseguido, los inconvenientes que tuvimos, la herencia que recibimos y reconociendo las cosas que faltan", indicó. PT NA