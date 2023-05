El jefe de Gabinete y precandidato a presidente por el Frente de Todos, Agustín Rossi, dijo hoy que afronta la posibilidad de competir en una PASO "sin dramatismo y muy relajado" y afirmó que si antes del cierre de las listas, previsto para el próximo 24 de junio, se consigue una "síntesis", esa situación será "bienvenida".

Al participar en un encuentro con empresarios reunidos en la Confederación General Económica, el funcionario nacional fue consultado por la prensa respecto de su lanzamiento y sobre de la posibilidad de tener que competir en una interna contra otros dirigentes del Frente de Todos, algo que, según sus palabras, no debe generar inconvenientes si todos se ordenan "detrás del que gana".

Rossi en la Casa Rosada

"Yo vengo de una provincia, que es la provincia de Santa Fe. Ya tenemos cultura de PASO de hace muchísimos años y ahora se están eligiendo candidatos a gobernadores en cada una de las coaliciones ¿Sabe cuántos candidatos a gobernador hay en la provincia de Santa Fe? En el peronismo 4, en Cambiemos 3 y no pasa nada. Se terminan las PASO y después cada uno se ordena detrás del que gana", dijo.

Rossi reconoció que algunos "están preocupados si la foto de las PASO va a ser la foto de (Javier) Milei porque va a ser el único que no va a tener competencia y que va a sacar mayor cantidad de votos".

"La foto depende de nosotros también porque si nosotros hacemos unas PASO ordenadas y acordamos, entre otras cosas, que finalizada la elección esa noche todos los candidatos nos reunimos en el lugar del candidato que ganó y sacamos una foto, la foto es la nuestra", comentó.

Rossi añadió que "si el proceso político interno de acá el 24 de junio da una síntesis, bienvenida la síntesis" y que si en cambio "no da síntesis, bienvenidas las PASO".

Al ser consultado sobre la posibilidad de que se lo señale como "el candidato del presidente" Alberto Fernández, Rossi destacó sus casi 20 años en la política nacional, participando de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner primero y en la actualidad en el de Fernández.

"La verdad que no me siento ni me gusta que me etiqueten, porque no creo caber en ninguna de esas etiquetas. Ya hace muchos años que tengo vida política y tengo muchos años de militancia y en esos años de vida política nacional perfectamente reconocida por todos, reivindico cada una de las decisiones políticas que tomé durante todo ese tiempo e inclusive las de hoy", concluyó. (Télam)