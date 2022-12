El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, afirmó hoy que la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que condenó ayer a Cristina Fernández a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta es "un fallo tirado de los pelos", y consideró que lo que realmente sucedió es que "se consumó el intento de proscripción fáctica de la vicepresidenta".

"El fallo no está firme. Hay que esperar los fundamentos, aunque esperábamos algo de estas características. La verdad es que un fallo tirado de los pelos. Independientemente de que el fallo no está firme, lo que se consumó ayer es el intento de proscripción fáctica de la Vicepresidenta", sostuvo Rossi en declaraciones para Nacional Rock.

En tanto, el funcionario indicó que la decisión de Cristina Kirchner de no ser candidata lo sorprendió y que se debe a "no querer hacerle cargar a su espacio político con su candidatura" para que no se diga que "intenta salvarse de la cárcel".

"Se consuma este hecho y es producto de la acción de este maridaje que existe entre medios concentrados y el poder judicial", señaló.

En esta línea, el interventor de la AFI sostuvo que "ha dicho que no va a ser candidata", pero "no ha dicho que se retira de la política, su rol de liderazgo lo va a seguir ejerciendo".

En cuanto a cómo queda la situación del Frente de Todos de cara al 2023, Rossi opinó que van a "competir contra el poder concentrado de la Argentina el año que viene".

“El candidato del poder será de Cambiemos. Muy probablemente (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta. Los argentinos van a votar entre un candidato y un poder extra democrático que tiene un líder: (Héctor) Magnetto”.

Finalmente, Rossi consideró que la condena a Cristina "no desarticula al Frente de Todos" y advirtió que "si hay algún integrante que considera que la condena es contra Cristina, se equivoca".

"La persecución política y judicial que vamos a sufrir si gana Cambiemos va a ser terrible", advirtió.

