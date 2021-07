El ministro de Defensa, Agustín Rossi, calificó hoy como un “hecho gravísimo” el envío de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019 por parte del gobierno de Mauricio Macri cuando se desarrollaba en ese país el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales, y remarcó que hay “pruebas fehacientes” que prueban que el contrabando ocurrió.

“Es un hecho gravísimo, todos los elementos que se van encontrando constituyen semiplena prueba de que existió contrabando agravado y encubrimiento”, sostuvo.

Además, detalló que una de las “pruebas fehacientes” que mencionó es la carta de agradecimiento por el envío de pertrechos para la represión del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros Lara, que primero fue desmentida por Mauricio Macri, pero que ya fue constatada como verdadera.

“El vuelo del Hércules C-130 existió, salió el 12 de noviembre a las 23:40 y llegó a la madrugada con personal de Gendarmería y un cargamento, todo descendió en la zona militar del aeropuerto de La Paz”, precisó Rossi.

Como detalle, el funcionario agregó que parte del cargamento “no fue declarado en la aduana” como los 70 mil cartuchos anti-tumulto que “fueron derivados a la Fuerza Aérea y a la policía boliviana”.

Una parte del lote con estas municiones fue exhibida hoy por la mañana en el marco de una conferencia de prensa realizada por el gobierno boliviano.

“Cuando uno lee las primeras declaraciones de (la ex ministra Patricia) Bullrich, (el ex ministro de Relaciones Exteriores) Jorge Faurie o el embajador argentino (Normando Álvarez García), no dicen que este hecho no sucedió, sino que ellos no lo autorizaron”, apuntó Rossi.

Luego, denunció que en este episodio hubo “una intención” por parte de la gestión de Cambiemos, y en ese sentido remarcó que en principio se informó que en el vuelo del Hércules C-130 solo iba a viajar “un grupo de Gendarmería y un equipamiento”, para horas más tarde notificar informalmente el traslado de las 70 mil municiones en la aeronave, de modo que en los registros sólo figurara el primer pedido.

“Claramente existió la intención, que después se concretó de manera ilegal y es lo que constituye el contrabando agravado”, subrayó.

Por otra parte, al ser consultado por las próximas elecciones legislativas, el titular de la cartera de Defensa se mostró “optimista en cuanto al resultado electoral” al referirse a las chances del oficialismo, tras lo cual planteó que los argentinos “independientemente de las complicaciones” de la vida diaria valorarán en las urnas el esfuerzo realizado por el Gobierno ante la pandemia de Covid-19.

“También los argentinos van a poder ver un incipiente proceso de recuperación económica, que claramente debemos intensificar”, destacó en ese punto.

Por último, en referencia a la oposición, comentó que los dirigentes de Juntos por el Cambio tendrán que explicar "por qué han gobernado tan mal en los 4 años de gestión que han llevado adelante” y en relación al presente agregó que lo único que están haciendo “es criticar y descalificar cada vez con mayor virulencia”.

“Si un dirigente de Cambiemos me dice que van a bajar la inflación, mi respuesta va a ser preguntarles por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno”, adelantó y recalcó que “(Horacio) Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Diego Santilli son los mismos que con cargos ejecutivos avalaron la gestión de Mauricio Macri”.

