Rossi salió al cruce de JxC: No existe ninguna mesa militar: ¿por qué el ataque ahora? "No existe ninguna mesa militar en el ámbito de la AFI. No existe ningún área que tenga incumbencia sobre la mirada militar. No figura personal castrense en el organismo, ni están contratados bajo ningún punto de vista ni prestan ningún tipo de servicio", aseguró Rossi