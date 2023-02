El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, respaldó hoy a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en el marco del acampe que mantiene la Unidad Piquetera (UP) sobre la avenida 9 de Julio, aseguró que la funcionaria "está haciendo un muy buen trabajo" y dijo que el objetivo es garantizar que "no haya ningún abuso" entre los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

"La ministra está haciendo un muy buen trabajo. Lo único que intenta es que no haya abusos respecto a una decisión que toma el gobierno nacional que está comprometido a llegar a los sectores más vulnerables", afirmó Rossi en declaraciones a radio El Destape.

De esta forma, el flamante jefe de Gabinete se pronunció sobre el acampe que mantiene la Unidad Piquetera (UP) en la avenida 9 de Julio en reclamo por la bajas derivadas del proceso de regularización del programa Potenciar Trabajo y otras demandas.

Rossi sostuvo que "el rol de las organizaciones sociales esta fuera de discusión en Argentina" e insistió que el objetivo es garantizar que "no exista ningún abuso".

Por su parte, la titular de Desarrollo Social volvió a calificar esta mañana como una "extorsión" el acampe y apuntó contra el referente de UP, Eduardo Belliboni, al asegurar que "no puede explicar donde están los 10 mil beneficiarios que no hicieron el proceso de validación". (Télam)