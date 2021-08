El precandidato a senador nacional por la provincia de Santa Fe Agustín Rossi señaló que "su adhesión al liderazgo de Cristina Fernández está intacto" y en paralelo dedicó varias críticas al gobernador Omar Perotti, con quien competirá indirectamente en las primarias, al acusarlo de tratar de llevar adelante "un plan para debilitar al Frente de Todos".

"Perotti viene tomando decisiones que lo emparentan más con el proceso que se vive en Córdoba, que no comparto. No es casual el nombre de este armado político que se llama 'Hacemos Santa Fe'", aseguró y en esa línea consideró que "no es casual" que tanto Perotti como el cordobés Juan Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta "compartan el mismo asesor político, Guillermo Seita".

En una entrevista que publica hoy La Nación, Rossi ratificó su "adscripción al kirchnerismo, primero con Néstor y después con Cristina y ahora con Alberto" y al referirse a la PASO del FdT en Santa Fe, en la que confrontará con la lista promovida por Perotti, llamó a "no involucrar a los líderes nacionales, sobre todo a Alberto y a Cristina".

Tras remarcar que se sumó al kirchnerismo "por las ideas, valores, la ética y el sentido de la transformación", el precandidato manifestó que esa adscripción "nunca lo condicionó" en el armado de listas, y entonces enmarcó la puja de su lista con la nómina apadrinada por Perotti y que encabeza Mariano Lewandoski en una disputa "en la que están en juego "modelos de provincia y modelos de peronismo".

Consultado por el acuerdo de Perotti con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para fortalecer la lista que encabeza Lewandoski -y que también integra la actual senadora María de los Ángeles Sacnun, de estrecha confianza de la titular del Senado-, Rossi respondió que "si eso existiese, mi adscripción al liderazgo de Cristina sigue estando intacta".

Luego, al focalizarse en la figura del gobernador de Santa Fe, planteó que "el plan" de Perotti era "a fin de año sacar al peronismo (santafesino) del Frente de Todos y crear una experiencia donde un sector del PJ, como en Córdoba, funciona con una lógica alejada de las políticas nacionales", y además lo criticó por postularse como precandidato a senador suplente y hacer campaña mientras gobierna la provincia.

Luego contrastó esa determinación de Perotti con la licencia sin goce de sueldo que solicitó la actual vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, que acompaña precisamente a Rossi como segunda precandidata a senadora nacional.

"Tenemos un problema grave en Santa Fe, que es que el gobernador (Perotti) se puso como senador suplente en una de las listas. En un acto que es una estafa electoral, porque el gobernador está pensando más en lo personal, por lo que pueda pasar en dos años", cuestionó.

Y sobre ese mismo punto, recordó que "en Santa Fe no hay reelección" y entonces planteó que la presencia del mandatario provincial en la nómina "apunta a que el senador titular va a ejercer el cargo sólo durante dos años y después renunciaría para darle lugar a Perotti", lo cual sería -acusó- "una estafa y una falta ética grave".

Finalmente, al referirse a su adscripción al kirchnerismo y a su relación política con Cristina Fernández de Kirchner, señaló que "ese compromiso" lo asumió siempre "con mucha tranquilidad de consciencia" y en el mismo sentido destacó que "nunca mintió ni especuló" con ese posicionamiento político.

"Voy a seguir defendiéndola a Cristina en Santa Fe, soy uno de los pocos que la defiende (en esa provincia), y Perotti seguramente no lo va a hacer, porque nunca lo hizo", concluyó. (Télam)