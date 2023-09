El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, llamó hoy a "valorar todo lo que se ha construido en agenda de derechos humanos" y apuntó contra quienes "defienden directamente o indirectamente la dictadura", tras visitar las instalaciones del Espacio de Memoria que funciona en el excentro clandestino de detención 'El Infierno' en Avellaneda.

"Hay que valorar todo lo que se ha construido en agenda de derechos humanos", pidió Rossi y ponderó la "decisión de volver con los juicios" por delitos de lesa humanidad, que le atribuyó a los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

El jefe de Ministros mantuvo una reunión con familiares de detenidos-desaparecidos en el excentro de detención donde funcionó la Brigada de Lanús como parte del denominado "circuito Camps" durante la dictadura cívico militar, se informó en un comunicado.

Al referirse a los discursos que relativizan el terrorismo de Estado que circulan en la campaña electoral, principalmente en declaraciones de la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, señaló: "Creo que el problema no es el negacionismo, sino que estamos en presencia de alguien que reivindica la dictadura, que no sólo no la condena, sino que la justifica".

"Tenemos que poner en el debate que a 40 años de democracia, hay alguien que defiende directa o indirectamente la dictadura", exhortó y remarcó que si gana las elecciones la oposición "están dispuestos a todo, pueden ser (como el expresidente de Perú) Fujimori en Argentina".

Acompañaron a Rossi, los legisladores porteños Victoria Montenegro y Claudio Morresi; el secretario de Derechos Humanos de Avellaneda, Claudio Yacoy; y el jefe de asesores de la Unidad de Asesores de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Facundo Olivera. (Télam)