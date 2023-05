El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, se definió hoy como un "defensor histórico" de las PASO al manifestarse a favor de esa instancia en el caso de que la coalición de gobierno no genere una "fórmula de síntesis", y confió que su posible candidatura presidencial depende de las "expectativas y esperanzas" que genere dentro del espacio.

Además, en contraposición a la propuesta de "ajuste" que atribuyó a los candidatos de la oposición, Rossi diagnosticó que va a ser "absolutamente innecesario" aplicar ese tipo de políticas económicas en 2024, porque, dijo, "va a ser un buen año" con "balanza comercial favorable".

"Yo soy un defensor histórico de las PASO, me parece que hay que ser respetuoso de la dinámica interna de la coalición. Si esa dinámica genera un candidato o una fórmula de síntesis, habrá síntesis. Si eso no es así tiene que haber PASO", analizó el jefe de ministros en declaraciones a radio Futurock.

Pero no coincidió en que "se intente sintetizar en quien no sintetiza", por lo que consideró que "no hay que forzar" ese proceso.

Consultado sobre una posible interna por la presidencia entre él y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señaló: "Si es candidata, yo creo que no va a haber PASO. No cuenten conmigo para competir contra Cristina, ahora si Cristina apoya a otro candidato debería ver quién es el otro candidato".

Además, señaló que una eventual postulación suya depende de si "genera expectativas y esperanzas en algunos sectores del Frente de Todos (FdT), si moviliza algún sentimiento, alguna cuestión positiva".

De las elecciones, dijo que serán "como nunca vivimos en los últimos años" y vaticinó que las PASO no van a "predeterminar conductas electorales para la primera vuelta".

"Probablemente ni las PASO ni la primera vuelta determinen el resultado de la elección y tengamos que esperar hasta una segunda vuelta", estimó.

Consultado sobre la situación económica del país, instó a "recomponer las reservas" del Banco Central, ya que, dijo, sin ellas "es muy difícil plantearse políticas de crecimiento".

Y se distanció de "los candidatos opositores que dicen que van a ajustar el año que viene si ganan", al asegurar que será "absolutamente innecesario" porque 2024 "va a ser un buen año económico" con "balanza comercial favorable" por un "buen nivel de exportaciones".

"Los discursos de la oposición lo que plantean es una devaluación brusca que va a llevar a la inflación al doble de lo que tenemos ahora, y va a aumentar notablemente la pobreza", remarcó.

Además apuntó contra referentes de Juntos por el Cambio (JxC) y de La Libertad Avanza: de los primeros, dijo, "no nacieron de un repollo" y son "los que estuvieron gobernando hasta 2019", y de los segundos criticó a Javier Milei por haber "dicho" que con el expresidente Mauricio Macri y con Patricia Bullrich "no tenía ningún problema".

Así, reiteró que "los que crearon los problemas no van a ser los que lo resuelvan". (Télam)