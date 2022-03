El exministro de Defensa, Agustín Rossi, afirmó hoy que "el camino es la unidad" y llamó a "fortalecer la gestión del gobierno del Frente de Todos (FdT) que encabezan el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al participar un encuentro de la Corriente Nacional de la Militancia que se desarrolló en la sede del Partido Justicialista de Santa Fe.

“Todos sabíamos que en algún momento se iba a tener que renegociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Nadie en campaña, de nuestro espacio, dijo lo contrario. No acordar garantizaba la derrota electoral dentro de dos años. Hoy no tenemos garantizado el triunfo, pero evitamos el default. En eso no debía caer nuestro espacio. Hay que garantizar la unidad del Frente de Todos (FdT), que es la condición indispensable para poder competir electoralmente en 2023”, enfatizó Rossi al hablar ante 500 militantes.

El exdiputado nacional "repudió enérgicamente los hechos de odio y violencia hacia nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner", cuyo despacho en el Congreso fue apedreado el jueves pasado cuando se iniciaba el debate sobre el acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados, y pidió que "se encuentren pronto los responsables materiales e intelectuales de ese hecho".

En otro tramo de su discurso, Rossi planteó la necesidad de implementar un Ingreso Básico Universal porque "no alcanza solamente con la recuperación económica para reparar el daño causado por cuatro años de macrismo y dos de pandemia".

Rossi, confirmó que el actual jefe del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Leandro Busatto, será el candidato a gobernador de ese sector en 2023.

“El único dirigente que puede ganarle al Frente de Frentes”, sostuvo, haciendo referencia a la posibilidad, cada vez más firme, de que Juntos por el Cambio (JxC), la UCR y el Partido Socialista confluyan en un armado con el objetivo de captar el voto antiperonista.

"En 2017 cometimos un error. Ese año ganamos las internas de manera clara. Y busqué una diagonal, en lugar de seguir por el camino histórico de nuestro espacio. Me equivoqué. En 2019 nuestro candidato a gobernador tendría que haber sido el mismo que ahora lo será en 2023”, apuntó Rossi al dejar en claro su vocación de competir en unas PASO con la línea del justicialismo que encabeza el actual mandatario santafesino, Omar Perotti.

(Télam)