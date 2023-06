El jefe de Gabinete y precandidato a presidente por Unión por la Patria (UP), Agustín Rossi, ratificó hoy su postulación para las PASO del 13 de agosto y advirtió que la historia argentina demuestra que "es difícil que un candidato oficialista gane sin ser oficialista".

"Soy precandidato y estoy trabajando fuertemente para llegar al 24 de junio con una lista presentada, que me tenga a mi como cabeza de candidato a presidente. Cuando la presenté entendí que había un espacio, que mi precandidatura generaba expectativa en determinados sectores del FdT y en ese sentido estoy trabajando", sostuvo Rossi en declaraciones para El Destape Radio.

Elecciones 2023

En tanto, indicó que "la historia argentina muestra que es difícil que un candidato oficialista gane sin ser oficialista" y agregó: "No digo que hay que defender todo lo que ha hecho el Gobierno, pero me parece que hay cosas de las que se puede estar orgulloso", dijo en respuesta a los sectores del oficialismo que cuestionan la gestión de Alberto Fernández.

Por otra parte, el precandidato también sostuvo que la discusión por el tema de las candidaturas esta "circunscripta en la provincia" de Buenos Aires, ya que "en el resto el país se cerraron los frentes sin inconvenientes".

"En el resto del país se cerró el acuerdo del frente que hoy llamamos UP sin tensiones en las otras 23 jurisdicciones. No descarto la importancia de la provincia de Buenos Aires, pero puntualizo que no fue una tensión nacional", indicó Rossi y agregó que "en el resto de los distritos hay mucha tranquilidad en la conformación de las alianzas".

Unión por la Patria

El precandidato contó asimismo que está trabajando con su equipo para conseguir los avales necesarios en las distintas provincias: "Voy a hacer todos los esfuerzos que estén a mi alcance para presentar una lista", aseveró.

El jefe de Gabinete recordó que "no es el único" que está armando una lista: "No solamente (Daniel) Scioli y yo estamos armando una lista, hay que ver cual es la voluntad de (Sergio) Massa, (Eduardo) Wado de Pedro y Juan Grabois. Habrá que esperar para ver cual es la conformación definitiva del FdT".

Finalmente, Rossi recordó que el presidente Alberto Fernández demostró "su voluntad de ser presidente en todo el proceso electoral" y reiteró que va a "apoyar a quién resulte electo en las PASO". (Télam)