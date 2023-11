El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, afirmó esta noche que en el balotaje la coalición oficialista va "por una Argentina con más trabajo, desarrollo y sin odio", durante el Festival '40 años de Democracia' que se realizó en el barrio porteño de Liniers.

"Vamos por una Argentina con más trabajo, desarrollo y sin odio", afirmó Rossi en alusión a un posible triunfo de la fórmula que encabeza con el ministro de Economía, Sergio Massa, frente al binomio de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei y Victoria Villarruel, en el balotaje del 19 de noviembre.

En un escenario montado frente a la sede del Club Larrazábal, Rossi participó del ciclo de charlas "Hay 2023" con la consigna "Desde los Barrios para ganar la Nación", y diferenció: "No escuchamos una sola propuesta de la ultraderecha, mientras que Sergio Massa no solo dice lo que va a hacer sino que no esperó a ser presidente para tomar decisiones que benefician al pueblo argentino".

Frente a centenares de vecinas y vecinos de la Comuna 9, el candidato llamó a "seguir defendiendo, con unidad y movilización, los valores nobles que le pertenecen a la gran mayoría de los argentinos", se indicó en un comunicado.

MIRÁ TAMBIÉN Bullrich indicó que se vive un momento bisagra y descalificó la posición de Larreta dentro del PRO

"Estamos en vísperas de una decisión trascendente y cerca de conmemorar 40 años consecutivos de democracia. Somos una sociedad solidaria y comunitaria, que no promueve el sálvese quien pueda, que defiende la educación y la salud públicas, la movilidad social ascendente, el trabajo y la producción", enfatizó Rossi.

Y agregó: "Por eso debemos continuar y profundizar el debate en cada esquina, en cada aula, en cada oficina, para que la unidad nacional sea una realidad efectiva".

El encuentro contó con la participación de la diputada nacional Paula Penacca; la legisladora porteña, Victoria Montenegro; el dirigente de la agrupación Participación Popular, Eduardo Jozami; y de dirigentes y comuneros, tanto en ejercicio como electos, de la Comuna 9 y otros barrios de la ciudad de Buenos Aires.

El festival se llevó a cabo sobre la Avenida Larrazábal al 823 y concluyó con la presentación del grupo Arbolito. (Télam)