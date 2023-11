El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, sostuvo que el voto a la fórmula que integra con el ministro de Economía, Sergio Massa para el balotaje del 19 de noviembre "reafirma valores sagrados" vinculados al "trabajo, la justicia social, la movilidad social ascendente, la vigencia de los derechos humanos y la educación y la salud pública".

"El voto a Unión por la Patria reafirma nuestros valores sagrados que tenemos los argentinos y las argentinas como el trabajo, la justicia social, la movilidad social ascendente, la vigencia de los derechos humanos y la educación y la salud pública", afirmó anoche el funcionario.

Rossi en Catamarca

Lo hizo al cerrar la visita que realizó a la provincia de Catamarca, en un plenario de militantes desarrollado anoche en la sede del Partido Justicialista local, y donde estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Jorge Taiana; el gobernador, Raúl Jalil; y la diputada provincial Paola Fedeli, entre otros referentes partidarios nacionales y locales.

"El 22 de octubre las argentinas y los argentinos mandaron a guardar la motosierra y nos fortalecimos como espacio político, llegó la primera vuelta y les dijimos (a los votantes) cómo resolver cada uno de los problemas", reseñó.

MIRÁ TAMBIÉN Comienza el lunes capacitación obligatoria de funcionarios públicos sobre cuestión Malvinas

Rossi en Catamarca

El jefe de ministros agregó que "ahora empezamos el tramo final y hay que decidir qué Presidente queremos para la Argentina: uno que cumpla la palabra u otro para quien la palabra no vale nada". "Sergio (Massa) ofrece un cambio seguro una mirada de futuro, con producción y trabajo y lo otro tiene que ver con el odio", calificó.

El jefe de Gabinete destacó "el firme compromiso" de la fórmula de "respetar el federalismo y su determinación para seguir construyendo obra pública a lo largo y a lo ancho de todo el país". También valoró la quita del Impuesto a las Ganancias que permitió que "más de 6.000 catamarqueños que cobraron este mes el sueldo sin descuento".

Rossi en Catamarca

Rossi también señaló que en la segunda vuelta electoral "los ojos del mundo van a estar puestos en Argentina", y aseguró: "Si ganamos, los demócratas del mundo se van a alegrar, porque habremos puesto un freno a la ultraderecha".

"El 19 de noviembre vamos a darle a esta Patria un motivo para festejar el Día de la Soberanía", que se celebra un día después, finalizó Rossi.

Por su parte, Taiana remarcó la necesidad de "militar casa por casa para que tengamos cuatro años más de gobierno peronista, y un Presidente que enarbole las banderas de justicia social, independencia económica y soberanía política".

"Hay que hablarles a todos los argentinos de bien y explicarles que no queremos de Presidente de la Nación a alguien que representa lo peor de la Argentina, los poderes concentrados, que no defiende la soberanía, no cree en el desarrollo y en la producción ni en la justicia", dijo el ministro de Defensa.

Rossi en Catamarca

En el mismo sentido, el gobernador Jalil auguró que Rossi "será un gran Vicepresidente", agradeció a la militancia por acompañar la jornada e instó a ampliar la base de sustentación de UxP para que "un gobierno de los compañeros Sergio y Agustín pueda completar las obras para la Catamarca profunda. Hagamos un esfuerzo mayor, vamos por un poco más", arengó.

Durante la mañana Rossi visitó la fábrica Algodonera del Valle, supervisó las obras de construcción de la Guarnición del Ejército Argentino en la provincia, clausuró un programa de capacitaciones sobre cuidados del Sedronar y participó de una reunión de trabajo para ampliar con Tinogasta el Programa Federal de Transformación Pública Digital. (Télam)