El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, dijo que hoy "empieza otra etapa" en el Frente de Todos (FDT), luego de que ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificara que no será candidata en las elecciones de este año, y reafirmó que "lo mejor es ir a las PASO" dentro de la coalición oficialista para definir quién será el candidato a Presidente para las elecciones de octubre.

"Empieza otra etapa en nuestro espacio político, lo mejor que nos puede pasar al Frente de Todos es ir a unas PASO, que sean lo más abiertas posible, y que se haga en el marco de mucha fraternidad y de respeto, en un código de convivencia y sin chicanas", sostuvo esta mañana Rossi en declaraciones a Radio 10.

Ayer, en un comunicado difundido en sus redes sociales, la Vicepresidenta ratificó que no será postulante, al afirmar que no será "mascota del poder por ninguna candidatura" en estas elecciones, confirmando su decisión de no ser "candidata a nada" anunciada el año pasado, y reiteró que lo que considera una "proscripción" en su contra no es hacia una persona sino al "peronismo".

Para Rossi, "hay un enorme afecto de la población hacia Cristina" Kirchner y que con ese mismo afecto "hay que respetar la decisión que ha tomado", al tiempo que recordó que el renunciamiento ya había sido expresado "en diciembre tras la sentencia proscriptiva" en el marco de la denominada causa Vialidad.

Por otra parte, el jefe de Gabinete sostuvo que después de las PASO "estaremos unidos en pos de mantener el gobierno nacional porque somos los únicos que le vamos a transmitir un mensaje de esperanza al pueblo argentino ya que no se necesita ningún ajuste porque el año viene va a ser un año de recuperación absoluta".

El jefe de ministros añadió que, en lo personal, "seguramente en los próximos días tome la decisión de presentarme o no en las PASO" y lo condicionó a que la decisión "ayude" al espacio gobernante.

"No es fácil tampoco armar una lista a lo largo y ancho de todo el país", sumó, aunque se mostró "entusiasmado y con ganas de participar del debate transmitiendo estas ideas, y en un momento donde desde la oposición se transmite un cúmulo de pesimismo que no se condice con lo que vendrá los próximos años".

En este punto, explicó que "ahora tenemos problemas por el efecto de la sequía" pero que "mientras tanto se generan las condiciones macro para el crecimiento económico de lo que serán los próximos cuatro años y por eso el debate pasa ahora por si ese crecimiento estará concentrado en pocas manos o se distribuye".

"Esto es lo que hay que explicarle a la gente", insistió el funcionario y lo contrapuso con el "espanto" de la propuesta del precandidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei.

"Es un espanto ya que ese programa va a llevar a la pobreza altísima, a una enorme desocupación y a la pérdida del poder adquisitivo del salario", enumeró Rossi, y sumó que ese plan "lo va querer implementar justamente, en un momento de expansión para la Argentina".

Agustín Rossi en sesión informativa del Senado

"Los opositores en su conjunto plantean que el año próximo tiene que haber ajuste, devaluación brusca, y es casi contradictorio porque critican la inflación y proponen resolver el problema con más inflación, por eso hay que decirle a los argentinos que lo que viene es un proceso de crecimiento económico muy fuerte", sintetizó el jefe de Gabinete.

Además, Rossi dijo que "hay otros aspectos" que se ponen en juego en la elección como el "respeto a los valores básicos por los cuales se formó esta sociedad", y tras recalcar que "ha vuelto la violencia política en la Argentina", advirtió que "no hubo condena" del intento de magnicidio de la Vicepresidenta de parte de la titular del espacio opositor, Juntos por el Cambio.

"Patricia Bullrich nunca condenó el intento de asesinato", agregó Rossi; y completó con que, por otra parte, "la justicia no ha investigado". (Télam)