(Por Julio El Alí) El ministro de Defensa, Agustín Rossi, aseguró hoy que el Frente de Todos "no tendrá problemas para conformar las listas y mantener la fortaleza de la unidad" y consideró que optar por el oficialismo en las próximas elecciones legislativas será "votar por el futuro" mientras la oposición "baila el minué de los egos" en sus discusiones por las listas.

A menos de un mes de la fecha límite para presentar la nómina de precandidatos que participarán de las primarias abiertas simultaneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, Rossi dialogó con Télam sobre la situación interna del Frente de Todos, la realización de la campaña en medio de una pandemia y la disputa entre los dirigentes de la oposición, al mismo tiempo que evaluó la gestión del Gobierno nacional.

Con un tono moderado, el dirigente peronista santafesino no dudó en afirmar: "No creo que el Frente de Todos tenga ningún tipo de problema para conformar las listas y mantener la fortaleza de la unidad".

"En todas las listas van a estar representados todos los sectores que integran el Frente de Todos", estimó Rossi, y destacó: "Somos dirigentes políticos de muchos años de experiencia y sabemos cómo llevar adelante estas situaciones para que no genere ningún tipo de tensión que dificulte el funcionamiento del frente".

- Télam: ¿Cómo cree que será el armado de listas en el Frente de Todos?

- Rossi: Hay que alejarse de los egos y de los personalismos, no hablar en primera del singular (yo) y hablar en primera del plural (nosotros), tener una mirada colectiva y una mirada de construcción del conjunto. Los egos en política no son una buena compañía, ya que uno debe tener una mirada mucho más amplia, solidaria y colectiva.

- T: ¿Cómo llega el Frente de Todos a las PASO a nivel político?

- R: La unidad es un elemento valiosísimo en la cual la articulación, la búsqueda de acuerdos y el consenso que practica permanente el presidente Alberto Fernández ha permitido claramente que el Frente de Todos llegue a este primer desafío electoral desde que somos gobierno con una fuerte unidad y una fuerte fortaleza interior que nos va a permitir sin ninguna duda hacerle la mejor propuesta electoral a los argentinos. Todos los sectores que integramos el frente seguimos pensando, valorando, la importancia de mantener la unidad y que estemos juntos porque de esa manera vamos a poder darle la mejor propuesta al conjunto de los argentinos.

- T: ¿Qué importancia tienen estas elecciones legislativas?

- R: Son elecciones donde se elige entre el futuro y el pasado, siendo el pasado evitar volver a lo que fueron cuatro años de gestión de Cambiemos entre el 2015 y el 2019. El pasado es (Mauricio) Macri. Es no volver a generar las condiciones para que haya un gobierno que aumente las tarifas a un 3 mil por ciento, que endeude indiscriminadamente, que devalúe abruptamente, que genere los niveles de inflación y el desastre económico y social que generó Macri durante 4 años de gestión. Votar a Cambiemos es votar a ese pasado. Es legitimar ese pasado al cual ningún argentino quiere volver. Votar al Frente de Todos es votar por el futuro para seguir cultivando y acentuando las esperanzas y las expectativas que se despertó en octubre de 2019 cuando una mayoría importante votó a Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner).

Ahora nos está costando producto de la pandemia, pero estamos en el camino de volver a tener una Argentina que crezca productivamente, que genere empleo, recupere movilidad social ascendente, y estas cosas son la que representa hoy el Frente de Todos, que despertó una cantidad de sueños y la pandemia no los va a quitar. La pandemia no nos robó los sueños, los seguimos teniendo y los queremos concretar con todos los argentinos.

- T: ¿Cómo piensa que será la campaña electoral en medio de la segunda ola de coronavirus?

- R: En campaña uno trata de llevar una propuesta y tratar de que esa propuesta termine siendo convalidada por el conjunto de la sociedad y eso no creo que cambie. Lo que ha cambiado la pandemia no es la campaña sino la vida de todos los argentinos y del mundo. Quizás los mecanismos tradicionales tengan que sufrir una modificación y también me parece que en la propuesta hay que hacer una propuesta que en algún sentido tenga en cuenta que esta pandemia ha generado muchísimo dolor en el conjunto de los argentinos. Tiene que ser una propuesta austera en gestos sobre todas las cosas.

- T: ¿Cree que hará una buena elección el Frente de Todos?

- R: Vamos a hacer una buena elección que nos va a permitir aumentar nuestro caudal de diputados nacionales para que las principales leyes tengan el número de votos y consensos necesarios.

- T: ¿Y qué opina respecto de la interna y las discusiones dentro de Juntos por el Cambio?

- R: A diferencia de la oposición, nosotros tenemos la responsabilidad de gestionar y entonces ellos bailan el minué de los egos y de los yoismos, la danza de los egos que están bailando permanentemente, mientras nosotros al mismo tiempo tenemos que estar gestionando y ya habrá tiempo para las cuestiones electorales.

Cuando llegue la campaña nosotros tenemos que destacar que a pesar de la pandemia, Argentina empezó a generar condiciones de recuperación económica. Tenemos que mostrarles a los argentinos que, independientemente que Alberto Fernández es el primer presidente argentino en gestionar en pandemia, la promesa que hicimos de recuperación económica ya empieza a consolidarse. Argentina va a crecer este año un 7 por ciento y eso va a significar que se creen nuevos puestos de trabajo y se generen las condiciones sociales. (Télam)