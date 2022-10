En medio de la polémica por la intención de un sector mayoritario del oficialismo a favor de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, se paró claramente en contra y sostuvo que el Frente de Todos "debe decidir su candidato a presidente" en las primarias. "Yo creo que los candidatos tienen que salir de las PASO. El Frente de Todos debe decidir su candidato a presidente en las PASO", aseguró. Y al respecto agregó: "El año pasado, de 24 distritos electorales, en 17 ganaron los frentes que tenían PASO. La energía que deberían poner los dirigentes con más responsabilidad en el Frente de Todos es buscar un diseño en donde tengamos unas PASO fuertemente competitivas y que de ahí salga la mejor propuesta electoral que podamos ofrecer". De esta manera, el ex ministro de Defensa sentó postura a favor del albertismo, que promueve la candidatura a la reelección del actual presidente en el marco de una interna abierta del peronismo contra otros postulantes oficialistas. En diálogo con "Lado P", el programa que conducen Eduardo Paladini y Elizabeth Peger por Radio Rivadavia, Rossi sostuvo que eliminar las PASO sería una decisión que "atrasa" dado que cancelaría la participación popular, además de anular la posibilidad de que las coaliciones puedan dirimir sus diferencias internamente. "Mi posición es histórica. Estoy a favor de las PASO. Era el presidente del bloque oficialista en 2009 cuando se sancionó esta ley. Es una ley que facilita la participación y permite que las disidencias que pudiesen existir dentro de las coaliciones queden dentro de las coaliciones y no terminen fracturando los espacios políticos. La eliminación de las PASO va en sentido contrario, en el sentido de atrasar en cuanto a niveles de participación", argumentó. Para el santafesino, "si no hubiésemos tenido PASO del 2009 en adelante habríamos tenido una atomización del sistema política, con una aparición de una mayor cantidad de partidos con representación parlamentaria y eso no es bueno para el sistema político". "Nosotros hoy tenemos un sistema político con grieta y muchas diferencias, pero dos grandes coaliciones que concentran las expectativas del 90% de los argentinos según las últimas elecciones presidenciales", destacó. Desde el punto de visto ideológico, Rossi señaló que el peronismo siempre ha sostenido que "en cuanto mayor nivel de particiapción popular mejor salen las cosas. Suspender las PASO es un atraso en ese sentido ninguna duda", aseveró. Consultado sobre los dirigentes del peronismo que en 2009 acompañaron las PASO y hoy quieren derogarlas, atribuyó ese cambio a "la coyuntura", pero se mostró en abierto desacuerdo con basar los posicionamientos en las conveniencias coyunturales. "Entiendo que todos los que opinan en este tema, piensan que es lo mejor para una determinada coyuntura y que los sistemas electorales tienen que contemplar lo que sucede en la coyuntura", analizó. Y en ese sentido, dijo que entiende que "en una coyuntura difícil como la que tiene hoy la Argentina, sobre todo desde el punto de vista económico, hay una mirada con que no existan tantas elecciones", pero señaló que existe "una contradicción" en ese razonamiento. "Hay una contradicción. Nosotros decimos que somos una coalición, la unidad en la diversidad, con matices y diferencias, y queremos eliminar el sistema que permite resolver esos matices o diferencias de la manera más genuina que son las diferencias", indicó. Sobre la expectativa del presidente Alberto Fernández de ir por un segundo mandato consecutivo, Rossi dijo que "es lógico que piense en esa posibilidad" teniendo en cuenta que "la facultad constitucional" para intentarlo. "Que el presidente piense o entienda que tiene esa posibilidad me parece lógico y razonable, lo ilógico sería que no lo estuviera pensando. Después la realidad es la que termina marcando las circunstancias", matizó. Más allá de lo que suceda con la candidatura de Alberto Fernández, el jefe de los espías y dirigente oficialista explicó que la resolución electoral todavía "aparece lejana" en el Frente de Todos "Está claro que en el área económica hemos tenido aciertos como el crecimiento económico y la baja de la desocupación, y lo que falta son cuestiones muy lesivas en la vida de la población que tiene que ver con la política de ingresos y la política de precios. Es imposible esconder el sol con las manos", reconoció. "Eso está claro y es evidente pero también es cierto que el Gobierno tiene un muy buen plan de vivienda, de obra pública, de salud y de educación", ponderó. A propósito de las chances electorales del Frente de Todos, dijo que dependerá del cumplimiento de las metas estipuladas en el Plan de Presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados, donde se definió, por ejemplo, una baja de la inflación al 60% en 2023. "Si logramos que esas pautas económicas se cumplan, que es la idea del Ministerio de Economía, nos deja en un escenario claramente competitivo. Después depende de cómo planteemos la elección", remarcó. Sobre esto último, señaló que el Frente de Todos debe plantear la elección como una puja entre dos oficialismos, recordándole a la gente que Cambiemos fue Gobierno hace tan sólo tres años, con resultados desfavorables desde el punto de vista económico. "Hay que variables que nosotros hemos mejorado. Bajamos la desocupación, vamos a completar tres años de crecimiento económico. Exactamente al revés que Macri que de cuatro años, en tres hubo recesión económica", señaló. "Llegamos en 2015 con una inflación medida por CABA del 24% y la dejaron en un 52%. La desocupación era del 6% y la dejaron en un 12%. Agarraron una economía desendeudada y la dejaron endeudada con el FMI. Dejarle el escenario a Cambiemos como que no tuvieron la oportunidad de hacer las cosas...tuvieron la posibilidad y la hicieron mal", afirmó. SH/AMR NA